ЕС нуждается в гарантиях безопасности со стороны Украины, – МЗС Эстонии

При этом обсуждается формат, при котором безопасность рассматривается как двусторонний процесс.

В Европейском союзе заявили о необходимости получения гарантий безопасности со стороны Украины на фоне обсуждений будущей архитектуры безопасности в регионе. Соответствующее заявление озвучил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, подчеркнув, что безопасность Европы является взаимным процессом и требует обязательств не только от партнеров Киева, но и от самой Украины.

Заявление прозвучало на фоне активных дискуссий о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны. Ранее в ЕС подчеркивали готовность предоставлять Киеву военную и политическую поддержку, включая долгосрочные обязательства в сфере безопасности.

При этом обсуждается формат, при котором безопасность рассматривается как двусторонний процесс – с обязательствами как со стороны союзников, так и со стороны Украины.

"НАТО говорит не только о том, что мы должны предоставить гарантии безопасности Украине, но и о том, что наш регион нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку Украина сейчас является самой большой, эффективной и опытной военной силой в нашем регионе", - заявил эстонский министр.

Тсахкна подчеркнул, что решение оставить Украину в "серой зоне" даст России возможность продолжать свою агрессию на европейском континенте:

"Поэтому мы должны рассматривать это комплексно, ведь эти "серые зоны", страны-нейтралы или буферные зоны, как бы мы их не называли, - это лишь зеленый свет для Путина продолжать агрессию против Европы. Поэтому нам следует осознать, что это также и наша возможность".

Таким образом, в ЕС все чаще подчеркивают необходимость взаимных гарантий в рамках будущей системы безопасности, которая будет формироваться после завершения активной фазы войны в Украине.

Отметим, ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил об успешно проведенных переговорах между США и Украиной 22 марта во Флориде. Уиткофф назвал переговоры "конструктивными" и рассказал об основных вопросах, которые там обсуждались.

После этого в Кремле заявили, что детально проинформированы об итогах этих переговоров и сообщили, что не торопятся проводить трехстороннюю встречу по некоторым причинам, которые хранятся в секрете.

Вас также могут заинтересовать новости: