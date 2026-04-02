Россия увеличила поставки вооружений африканской стране: в Bloomberg раскрыли детали

Россия увеличивает объемы поставок вооружений и военной техники Мадагаскару, где у власти находится военное руководство. По данным издания Bloomberg, очередная партия оружия и оборудования была передана в рамках расширяющегося сотрудничества между странами. Поставки происходят на фоне укрепления связей Москвы с государствами Африки.

Поставка состоялась после переговоров между президентом страны Михаэлем Рандрианириной и президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в заявлении военной администрации Мадагаскара. В страну прибыла партия бронетехники, стрелкового оружия, боеприпасов и униформы, которую проинспектировал сам президент.

Как утверждает издание поставки вооружений свидетельствуют о дальнейшем укреплении военного сотрудничества между Россией и Мадагаскаром и расширении присутствия РФ на африканском направлении.

Видео дня

"Помощь, которая будет включать обучение высокопоставленных малагасийских военных чиновников как внутри страны, так и в России, является "стратегическим активом для малагасийской армии", – заявил министр обороны африканской страны Эли Разафитомбо.

Каким еще странам Россия продает оружие

Ранее издание Financial Times сообщило, что Иран заключил секретное соглашение с РФ о приобретении тысяч современных переносных ракетных комплексов в рамках самой масштабной программы восстановления системы противовоздушной обороны на сумму 500 млн евро. Согласно информации, Россия обязуется поставить Ирану 500 переносных пусковых установок "Верба" и 2500 ракет "9М336" в течение трех лет.

Кроме того, по сообщениям Bloomberg, Индия одобрила закупку вооружений на $25 млрд, включая пять дополнительных российских ЗРК на приблизительно $6,1 млрд. Закупка этих систем направлена на усиление военного сотрудничества с Россией и укрепления ПВО страны.

