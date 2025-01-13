В Кремле заявляют, что в результате "атаки БПЛА" никто не пострадал, и нет сбоев в работе.

В РФ заявили, что Украина хочет повредить инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", чтобы добиться "прекращения поставок газа в европейские страны". Такое заявление сегодня, 13 января, сделало Министерство обороны страны-агрессора, аргументируя это якобы атакой ВСУ, которая была еще 11 января, по компрессорной станции в Краснодарском крае.

В частности, министерство утверждает, что якобы 11 января девять дронов самолетного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор. При этом уверяется: цель атаки - "прекращение поставок газа в европейские страны", поскольку упомянутая станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".

В РФ заявили, что подразделения ПВО все БпЛА сбили.

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Сказано, что нет ни пострадавших среди персонала станции, ни разрушений.

"В результате падения осколков одного БпЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская"... Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков уже устранены, оборудование восстановлено ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, а сбоев в ее работе не наблюдалось.

Российский газ - новости

Напомним, Украина 1 января 2025 года официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему. Соответствующее решение принято в интересах национальной безопасности и об этом в установленном порядке проинформировали международных партнеров.

Отмечалось, что Россия теряет рынки, и будет нести финансовые потери, а Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа.

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