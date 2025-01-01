Соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности.

Украина 1 января 2025 года в 07:00 официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности и об этом в установленном порядке проинформировали международных партнеров.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

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С 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Как добавляется, инфраструктуру газотранспортной системы заблаговременно подготовили к функционированию в режиме нулевого транзита и надежного газоснабжения украинских потребителей.

Прекращение транзита российского газа через Украину

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался лидерам ЕС на президента Украины Владимира Зеленского из-за остановки транзита российского газа. По его словам, Киеву предлагали и другие варианты транзита газа, кроме российского, но Зеленский отверг и эти предложения.

Как пишет Reuters, остановка транзита будет иметь существенное геополитическое значение.

"Москва потеряла свою доминирующую долю поставок газа в страны Европейского Союза в пользу таких конкурентов, как Соединенные Штаты, Катар и Норвегия. ... Для Европы потеря поставок дешевого российского газа привела к значительному экономическому спаду, всплеску инфляции и увеличению стоимости жизни", - объясняется в статье.

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