Сийярто заговорил об обязательствах стран, которые хотят стать членом ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намекнул на то, что его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за решения остановить транзит российского газа по украинской территории.

На своей странице в Facebook венгерский дипломат пожаловался, что МИД Украины "довольно агрессивно" отреагировал на новость о повышении цен на газ из-за прекращения транзита газа, а также на то, что на сайте украинского парламента был зарегистрирован законопроект о "перекрытии газовых и нефтяных путей из России" во время военного положения.

Сийярто заявил, что из-за этого надо обратить внимание Украины на то, что "есть реальность, есть права и есть обязанности".

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"Реальность заключается в том, что в ЕС страны-члены коллективно и единогласно принимают решение о принятии новых членов. Другими словами, каждая страна-член должна проголосовать "за". Права: каждая страна имеет суверенное право решать, откуда и каким путем она покупает энергоносители, необходимые ей для работы. Никто извне не может влиять на это. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие, менее безопасные источники энергии", – продолжил он.

Говоря об обязательствах венгерский министр заявил, что государство, которое заключает соглашение об ассоциации с ЕС или хочет стать членом ЕС, обязано вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов.

"Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС", – добавил Сийярто.

Остановка транзита российского газа и Венгрия

1 января 2025 года в 07:00 Украина официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему. Соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности.

В Венгрии выступали против такого решения. Премьер-министр страны Виктор Орбан проводил переговоры с Москвой и Киевом о сохранении открытых поставок газа через Украину.

Отметим, что венгерские политики часто делают полезные для РФ заявления и шаги. Так, Венгрия неоднократно блокировала выделение помощи Украине. Ее лидеры продолжают посещать Россию и Беларусь.

Кроме того, не так давно Будапешт добился исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС.

В МИД Украины заявили, что Украина готова занять свободное место в Европейском Союзе и НАТО, если Венгрия решит его оставить его в пользу членства в СНГ и ОДКБ.

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