Этот сценарий станет возможным, если в Украине Путин не потерпит поражение.

В случае победы Путина в Украине Россия непременно вторгнется в Европу, и первой жертвой станет Эстония. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на немецкого политолога Карло Масала.

В своей книге "Если Россия победит: сценарий" он описывает события, которые последуют за победой России в Украине. При этом под победой он понимает ситуацию, когда РФ получит полностью территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в придачу к Крыму, а Украина взамен будет вынуждена юридически провозгласить свой военный нейтралитет.

Дальнейшее развитие событий, по мнению Масалы, будет определять явное нежелание Дональда Трампа защищать Европу в случае российского вторжения, а также неспособность нынешней Европы защитить себя самостоятельно.

Первый удар Россия нанесет по Эстонии, оккупировав большой по эстонским меркам приграничный город Нарва с преимущественно этнически русским населением. Формальным оправданием для вторжения станут инспирированные Москвой протесты горожан против "притеснений" со стороны центральной власти Эстонии.

В своей книге Масала моделирует российское вторжение в Нарву под взрывы утром 27 марта 2028 года и быстрый захват города российскими войсками в течение нескольких часов. В частности при содействии части местных жителей, заранее вооруженных россиянами.

Кроме Нарвы Россия может попытаться захватить стратегически важный эстонский остров Хийумаа в Балтийском море. Для этого россиянам будет достаточно высадить морской десант при поддержке диверсантов, заранее отправленных на остров под видом туристов. Параллельно российский Балтийский флот может полностью заблокировать всю восточную часть Балтийского моря.

По мнению Масалы, в своих действиях Кремль будет исходить из того, что другие страны НАТО попытаются избежать полномасштабной войны из-за того, что будет выглядеть как мелкий пограничный инцидент. В этом политолог видит коренную разницу между российским вторжением в Украину и гипотетической агрессией против Эстонии: в Украине речь идет о захвате территории, а в случае Эстонии - об испытании решимости НАТО.

"Я не думаю, что Путин хочет воссоздать Советский Союз, он хочет доминировать в Европе в целом, но точно в политике и Восточной Европе", - сказал Масала.

Война России против НАТО

Как писал УНИАН, бывший топ-чиновник ЦРУ Роберт Данненберг высказал предположение, что Россия продолжит провоцировать НАТО своими дронами и самолетами, пока один из самолетов таки не собьют. И это может перерасти в неконтролируемую эскалацию.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес убежден, что Россия не потянет полномасштабный конфликт с НАТО. По его мнению, Россия сразу потеряет Калининград, а Севастополь, как военная база, будет уничтожен.

