По словам министра иностранных дел Германии, помощь Украине удерживает войну подальше от ЕС и НАТО.

Поражение в войне будет фатальным для Украины и Европы. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Германию и НАТО в целом ожидают серьезные последствия, если они не будут поддерживать Киев в противостоянии РФ.

"Если мы не продолжим поддерживать Украину, мы рискуем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война вскоре будет на территории ЕС и НАТО. Почти невозможно оценить, сколько бы это стоило, если бы нам пришлось самим защищать свою свободу и безопасность. В конце концов, дело сводится к одному: поддержка Украины также удерживает войну подальше от нас самих", - констатирует политик. Видео дня

Кроме того, Бербок прогнозирует новый наплыв беженцев из Украины в случае неудач на фронте.

"Если Украина больше не сможет себя защитить - и я говорю это тем, кто отказывается от поддержки, - тогда миллионы людей будут вынуждены бежать. Ведь кто добровольно будет жить под пытками и оккупацией? .... Проигрыш был бы фатальным - для свободной Украины и свободной Европы. Именно поэтому страна нуждается в большей поддержке", - резюмировала дипломат.

Поддержка ЕС Украины - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал соглашение о $50 млрд для Украины. Он назвал это историческим шагом и отметил, что это соглашение должно стать четким сигналом для правителя России Владимира Путина, что поддержка Украины продолжается.

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