Экс-президент США собирается за несколько месяцев запустить социальную сеть, которая с первой же минуты будет обречена на провал.

Дональд Трамп уже провалился как владелец авиакомпании, футбольной команды, как продавец стейков, издатель журнала, как владелец университета, казино, ипотечный кредитор, торговец водкой и тому подобное. Приготовьтесь добавить к этому списку еще и провал в основании социальной сети.

Об этом пишет Politico, напоминая, что советник Трампа Джейсон Миллер в воскресном эфире Fox News заявил о намерение экс-президента США запустить собственную платформу. И это должно произойти через "два-три месяца". Миллер добавил, что Трамп провел "очень мощные встречи" о стартапе на своем курорте Мар-а-Лаго.

"Это будет то, что, я думаю, станет самым горячим местом среди социальных сетей", - сказал советник Трампа.

Читайте такжеАккаунты Трампа в Facebook и Instagram внезапно разблокировалиЭта идея достойна того, чтобы поставить ее в список рядом с попытками лагеря экс-президента распространить слухи о его намерении запустить собственный телеканал. И у нее так же нет ни единого шанса достичь бизнес-успеха. Трамп раздавал много обещаний во время своего президентства: заменить медицинскую программу Obamacare, побороть COVID-19, не играть в гольф и делать свою работу, разобраться с федеральным дефицитом бюджета, заставить Мексику заплатить за стену и опубликовать свои налоговые декларации. Но, как и все это, новое обещание поквитаться с Facebook и Twitter, которые удалили его страницы после атаки Капитолия, обречено на катастрофу, словно дирижабль "Гинденбург".

Создание социальной сети настолько вне сферы бизнес-компетенции Трампа, что если он даже сможет что-то такое запустить, есть основания ожидать катастрофы, которая постигла все его предыдущие порывы в авиации, спорте, образовании и торговле алкоголем. Результат будет уже традиционный: куча убытков и судебных исков.

Кремниевая долина уже переполнена компостом из провальных социальных сетей. Там гниют, например, Friendster, Vine, FriendFeed и Yik Yak. Это если вспомнить что-то быстро. Все они потерпели поражение, мечтая свергнуть с трона Facebook и Twitter. А главное, такие попытки предпринимал Google, чья родительская компания теперь стоит 1,4 триллиона долларов и который, по крайней мере, разбирается в технологии. Попыток соревноваться с Facebook было по меньшей мере четыре: Google Buzz, Google Wave, Orkut и Google+. И все они провалились. Что такого есть у Трампа, чего нет у Google?

Читайте такжеThe Economist: Интернет так и не принес свободу в Китай, почему?Сторонники экс-президента США скажут, что у него есть пыл Дональда Трампа! Перед тем, как Twitter удалил его страницу в январе, на нее были подписаны 90 миллионов пользователей. Конечно, какая-то часть этих людей будут следить за ним в новой социальной сети. Но даже миллионов сторонников одного человека недостаточно, чтобы сделать сайт жизнеспособным. Если кто-то хочет следить за одним человеком, то достаточно подписаться на его "рассылку" на электронную почту.

Но люди, которые открывают социальные сети, рассчитывают дотянуться до всех паутин связей между людьми с разными интересами. Успешная социальная сеть позволяет пользователям "почесать каждый дюйм" своей личности. Может кто-то и зарегистрируется ради политики, но в конце концов начнет искать других людей, которые разделяют его интерес к винам, кинофильмам, макраме или цистерцианцев.

Читайте такжеTwitter навсегда заблокировал аккаунт ТрампаСоциальная сеть, основанная исключительно на приверженности к "монокультуре" в виде Трампа и его политической позиции, очень скоро станет скучной для каждого наиболее заядлого поклонника экс-президента США. Если ее слишком отождествлять с Трампом, новая платформа станет антисоциальной сетью и оттолкнет людей. Если же ее не привязывать к Трампу, тогда само существование платформы теряет смысл.

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Перевод: Лесь Дымань