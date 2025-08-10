Политически России выгоднее продолжать войну, чем завершать ее сейчас под давлением Соединенных Штатов.

В пятницу правитель России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут саммит на территории американского штата Аляска. Это станет первой поездкой российского лидера в США с 2007 года. Россияне радуются приглашению Путина в США, но не предусматривают никаких уступок по Украине, пишет The Washington Post.

Специальный экономический посланник России Кирилл Дмитриев назвал проведение саммита в регионе, который когда-то был российской территорией, "знаковым".

"Рожденная как Русская Америка - православные корни, форты, торговля пушниной - Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной", - написал Дмитриев в соцсети X.

Кремль не продемонстрировал готовности к уступкам в войне против Украины. Аналитики считают, что несмотря на переговоры, российские цели - в частности демилитаризация Украины и ее выход из орбиты НАТО - остаются неизменными.

Старший аналитик Центра Карнеги Татьяна Становая отметила: "Трамп не хотел вступать в конфронтацию с Россией... Мы могли видеть, что он открыт к новой попытке, и сделал ее лишь за несколько дней до окончания своего ультиматума".

Между тем бывший высокопоставленный кремлевский чиновник анонимно подтвердил, что Москва рассматривает возможность прекращения огня, но лишь временного характера:

"Политически Кремлю легче продолжать войну до окончательного краха Украины, чем заключать мир".

Западные эксперты настороженно отреагировали на выбор места встречи.

Майкл Макфол, бывший посол США в России, написал в X:

"Трамп решил принять Путина в части бывшей Российской империи... Интересно, знает ли он, что русские националисты считают потерю Аляски, как и Украины, исторической несправедливостью, которую следует исправить".

Профессор Сэм Грин из Королевского колледжа Лондона добавил, что символика проведения саммита на Аляске ужасна - "будто он (саммит - УНИАН) имеет целью продемонстрировать, что границы могут меняться, землю можно покупать и продавать", - добавил он.

Ранее Трамп неоднократно хвалил Путина, однако в последние недели выражал разочарование нежеланием Кремля согласиться на полное прекращение огня. Аналитики в Москве считают, что именно Трамп был инициатором саммита, что может свидетельствовать о его открытости к компромиссам.

Напомним, европейские лидеры, включая президентов Франции, Финляндии, премьер-министров Польши, Великобритании, Италии, а также канцлера Германии и председателя Еврокомиссии, сделали совместное заявление перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Путина.

В нем говорится, что они приветствуют усилия Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижения "справедливого и прочного мира". В ЕС есть убеждение, что успеха в этом направлении можно достичь, если совместить активную дипломатию, поддержку Украины и давление на РФ.

