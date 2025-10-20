Решение о 'Томагавках' еще не принято: аналитик раскрыл истинную причину колебаний Трампа

Трамп использует возможность продажи ракет "Томагавк" Украине как дипломатическое давление на Путина, пытаясь сыграть роль посредника между Киевом и Москвой.

Президент США Дональд Трамп сначала делал обнадеживающие заявления о поставках Украине ракет "Томагавк", но после разговора с Путиным отступил. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс объявил, что запрос активно рассматривается, но окончательное решение еще не принято.

"Президент сейчас точно слышит эту просьбу от украинцев", - заявил Вэнс. Он подтвердил, что окончательное решение остается за Трампом, но добавил: "Он еще не принял решение о предоставлении Украине "Томагавков".

Американский аналитик Глен Говард, президент аналитического центра Saratoga Foundation, назвал колебания администрации Дональда Трампа относительно продажи Украине крылатых ракет Tomahawk не проявлением непоследовательности, а элементом стратегии давления на Кремль. Об этом он заявил в комментарии изданию Kyiv Post.

Видео дня

"В случае с Трампом все сводится к рычагам влияния. Он хочет использовать оружие как рычаг против Путина и считает, что может заманить его в Будапешт для нового соглашения", - пояснил Говард.

По словам аналитика, нынешняя политика Трампа - это попытка создать преимущество на переговорах, а не отказ от поддержки Украины.

Говард также рассказал о внутренних противоречиях в администрации Трампа: между так называемым "лагерем Уиткоффа", который склоняется к уступкам Москве, и "фракцией Келлога-Рубио", отстаивающей более традиционную проукраинскую позицию.

"Повторное появление идеи раздела Украины - тревожный сигнал. Это означает, что Трамп фактически возродил донецкое соглашение", - предостерег Говард.

В то же время он отметил, что ключевые дипломатические переговоры с россиянами сейчас координирует госсекретарь Марко Рубио, и это он считает "положительным знаком" для Киева:

"Рубио встречается с россиянами, и между США и Москвой продолжаются предварительные переговоры. Он будет требовать от россиян ясности".

Аналитик отметил, что угроза передачи "Томагавков" Украине остается главным инструментом Вашингтона для сдерживания Москвы.

"Несмотря на публичное примирение, администрация Трампа продолжает помогать Украине атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, передавая разведданные", - подчеркнул Говард.

По его мнению, как передача разведданных, так и продажа ракет - это часть комплекса влияния, который Трамп пытается применить одновременно к Киеву и Москве:

"Это может работать на рынке недвижимости Нью-Йорка, но не очень эффективно, когда речь идет о Кремле".

"Томагавки" для Украины

Томагавк - это американская дальнобойная субзвуковая крылатая ракета для ударов по наземным целям, запускаемая с кораблей и подводных лодок. Современные варианты (Block IV/Block V) имеют цифровую связь, способность менять цель в полете и диаметр действия более тысячи километров, что делает их эффективными для точечных ударов по глубинным объектам противника.

Для Украины такое средство дало бы возможность поражать критическую инфраструктуру или военные объекты на большом расстоянии без риска для собственной авиации, но количественные ограничения запасов, логистика применения и риск эскалации делают передачу Tomahawk политически и стратегически сложным шагом.

Трамп не дал согласия на передачу ракет Украине после телефонного разговора с Путиным. Обозреватели расценивают это как дипломатическую победу Путина. Кремль смог сорвать усиление Украины в обмен на еще один раунд пустой болтовни и выиграл для своей армии еще несколько недель на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: