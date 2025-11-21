Мерц провел телефонный разговор с Трампом об американском проекте мирного плана для окончания войны в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским отвергли ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа, предусматривающего широкие уступки в пользу Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно заявлению правительства Германии, европейские лидеры договорились, что Вооруженные силы Украины должны сохранять способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров.

Стармер подтвердил, что говорил с президентом Украины вместе с президентом Франции и канцлером Германии, пишет BBC.

"Мы все хотим справедливого и долговечного мира, этого хочет президент Америки, этого хотим все мы. И нам нужно двигаться к этой цели, отталкиваясь от того, что у нас есть сейчас. Но принцип, что Украина должна сама определять своё будущее, при собственном суверенитете, - это фундаментальный принцип", - сказал он.

Позже Мерц провел телефонный разговор с Трампом об американском проекте мирного плана для окончания войны в Украине.

"Я только что обсудил план мира для Украины с президентом США в хорошем и конфиденциальном телефонном разговоре". Мы договорились о дальнейших шагах на уровне советников. Я сейчас проинформирую европейских партнёров", - добавил Мерц.

"Мирный план" Трампа - реакция Зеленского

Ранее Зеленский выступил с обращением, подчеркнув, что страна переживает "один из самых тяжелых моментов в истории", когда ей предстоит сделать трудный выбор между сохранением национального достоинства и риском утраты поддержки со стороны ключевого партнера. Он отметил, что, несмотря на желание народа, который "очень хочет, чтобы эта война наконец закончилась", Киев не поступится своими принципами.

