'Кипрский сценарий' для Трампа: США могут получить суверенитет над частями Гренландии, - NYT

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что достиг рамочного соглашения о будущем Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщает The New York Times, это заявление американского лидера прозвучало после заседания НАТО, где чиновники обсуждали компромисс, по которому Дания предоставит США суверенитет над небольшими участками земли в Гренландии. Там США смогут построить военные базы. Такую информацию изданию сообщили три высокопоставленных чиновника, знакомые с ходом обсуждения.

Источники журналистов отметили, что эта идея была выдвинута генсеком Альянса Марком Рютте. Двое чиновников, участвовавших в этой встрече, сравнили план с базами Великобритании на Кипре, которые считаются британской территорией.

Чиновники не знали, была ли эта идея частью плана, объявленного Трампом. На просьбу прокомментировать соглашение и его содержание, НАТО заявило, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили экономическую или военную опору в Гренландии".

Примечательно, что новость о рамочном соглашении прозвучала вскоре после того, как Трамп заявил в Давосе, что не согласится ни на что меньшее, чем приобретение права собственности на Гренландию. Он пригрозил Европе ужасными последствиями в экономике и сфере безопасности, если не получит желаемого.

Американский лидер не раз настаивал, что Соединенные Штаты нуждаются в Гренландии для целей национальной безопасности. Он утверждает, что только США достаточно сильны, чтобы защитить Гренландию от внешних угроз.

"Этот день олицетворял подход Трампа к глобальной власти и формированию политики во втором сроке: чередование принуждения и унижения некогда близких союзников в стремлении достичь цели, которую Трамп, кажется, считает важной частью своего наследия", – объясняют журналисты.

В то же время американский лидер также заверил, что США не будут прибегать к применению военной силы. Хотя и снова упомянул о введении пошлин.

Председатель комитета по вопросам обороны в парламенте Дании Расмус Ярлов заявил, что от Трампа "слышали гораздо хуже":

"Я рад, что он исключает применение военной силы. Я не увидел в его сегодняшних заявлениях эскалации. Он настаивает, что хочет Гренландию, но это не новость. Конечно, мы по-прежнему настаиваем, что не отдадим Гренландию".

Однако, как отмечает издание, в своей речи в Давосе Дональд Трамп оставил мало места для компромисса. Многие лидеры в Европе говорят, что не могут согласиться на передачу собственности на Гренландию Соединенным Штатам. Но они также заявляют, что готовы рассмотреть почти любые другие договоренности, которые расширяют присутствие Америки в регионе.

Трамп же говорит, что этого будет недостаточно.

"Чтобы защищать ее (Гренландию, – ред.), нужно иметь право собственности. Кто, черт возьми, хочет защищать лицензионное соглашение или договор аренды?" – заявил президент США.

Трамп и Гренландия: что стоит знать

Трамп говорил о своих амбициях в отношении Гренландии еще во время первого президентского срока. Однако в 2026 году этот вопрос превратился в настоящий дипломатический кризис.

Он заявил, что Гренландия должна стать частью США. Американский лидер открыто угрожал ввести 10% пошлин на все товары из Европы (с повышением до 25% в июне), если Дания не согласится на сделку.

Он планирует развернуть на острове масштабную систему противоракетной обороны, которую называет "Золотым куполом":

"Это огромный кусок льда посреди океана. Но если начнется война, многие ракеты будут пролетать прямо над этим куском льда. Мы хотим построить там "Золотой купол", он будет защищать не только США, но и Канаду, которая тоже должна быть нам благодарна", – заявил он.

