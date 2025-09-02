Трамп сегодня сделает важное заявление, - Белый дом

Ожидается, что американский президент выступит вечером 2 сентября на фоне заявления министра финансов США в отношении России.

Президент США Дональд Трамп вскоре выступит с важным заявлением, сообщает пресс-служба Белого дома.

Выступление запланировано на 21:00 по киевскому времени, однако его содержание пока держат в тайне.

Важно, что именно сегодня истекает срок ультиматума, который Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения с Украиной.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает новые ограничения против России в связи с усилением обстрелов украинских городов российскими войсками.

"Путин, после встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, поступил противоположно тому, что, как он дал понять, он хочет сделать. Фактически, он в отвратительной манере усилил кампанию бомбардировок", - подчеркнул Бессент.

Перед этим США пригрозили России последствиями, если она не достигнет мира с Украиной. Во время заседания Совета безопасности ООН, созванного после масштабного обстрела Украины, до РФ было донесено, что в противном случае Москве грозят санкции.

