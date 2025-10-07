Песков заявил, что может быть "серьезный виток эскалации".

Россия расценила бы поставки Соединенными Штатами Tomahawk Украине как серьезную эскалацию, однако в Кремле надеются, что президент США Дональд хочет мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его заявление приводят российские медиа.

Он подчеркнул, что "важно дождаться более четких заявлений, если они будут", и напомнил, что Путин уже высказывал позицию по этому поводу.

"Что касается позиции Москвы, она была довольно недвусмысленно изложена президентом Путиным на недавней встрече в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там все четко было сказано: будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет изменить положение на фронте для киевского режима", - заявил Песков.

Также он сказал, что речь идет о ракетах, "которые также могут быть в ядерном исполнении". Мол, это еще одна причина для вероятной эскалации.

Заявление Трампа о Tomahawk для Украины

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп заявил, что он "вроде как принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине". Он добавил, что хочет еще выяснить, что украинцы с этими ракетами сделают - "куда они их отправят".

Военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак оценил, действительно ли Трамп близок к передаче Украине ракет. По его мнению, глава Белого дома не спешит с предоставлением разрешения на продажу крылатых ракет, а лишь тянет время, и поэтому "о поставках Украине ракет Tomahawk речь не идет".

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что Трамп может передумать насчет Tomahawk для Украины, мол, все зависит от результатов его подкатывания с Путиным. Он уверен, что разговор между президентами должен быть, и "там будет выяснено, на что Путин готов пойти, чтобы Украина не била Tomahawk по болезненным местам".

