Крылатые ракеты Tomahawk могут изменить ход российско-украинской войны, если США передадут их Киеву. Такое мнение высказал военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

Эксперт напомнил, что ракеты Tomahawk отлично проявили себя в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Тогда они продемонстрировали очень высокую точность, поразив многие цели.

"Они не такие быстрые - скорость около 550 или 600 миль в час (около 885-965 км/ч), - но очень точные", - заявил Кларк.

По словам аналитика, даже одной ракеты Tomahawk достаточно, чтобы нанести значительный ущерб противнику. Он объяснил, что эти ракеты летят очень низко, из-за чего их не так и просто обнаружить.

"Они могут быть инерциальными, то есть их просто направляют на цель, с GPS-наведением или военными версиями GPS, или же они могут следовать за рельефом местности, то есть смотреть на местность, над которой пролетают", - добавил Кларк.

Эксперт рассказал, что одна из последних версий Tomahawk предназначена для запуска с земли. Также есть модификации для запуска с кораблей или с воздуха.

"Если украинцы собираются их (ракеты Tomahawk - УНИАН) приобрести, я почти уверен, что это будет версия для запуска с земли, потому что у них нет кораблей или подводных лодок для их запуска", - заявил Кларк.

Близок ли Трамп к передаче ракет Tomahawk Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он близок к принятию решения о передаче ракет Tomahawk Украине. Американский лидер отметил, что сперва хочет знать, как Киев будет использовать это оружие.

Военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что пока Трамп не спешит с предоставлением разрешения на продажу крылатых ракет Tomahawk для Украины. По его словам, лидер США "тянет время".

