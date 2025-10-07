По мнению Ступака, США скорее могут предоставить Украине средства с меньшими возможностями.

На данный момент президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не спешит с предоставлением разрешения на продажу крылатых ракет Tomahawk для Украины. Лидер США тянет время. Такое мнение высказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире Радио NV.

"Я придерживаюсь мнения, что пока что о поставках Украине ракет Tomahawk речь не идет. Дональд Трамп просто тянет время", - сказал Ступак.

Как отметил эксперт, за год изготавливается 80-100 ракет Tomahawk, а РФ может в течение нескольких недель запустить такое количество ракет по Украине, а бывало, что и за одну ночь летело столько.

По мнению аналитика, российский диктатор Владимир Путин манипулирует вопросом возможности продажи Украине ракет Tomahawk, потому что это якобы испортит отношения между Россией и США.

"Российская Федерация снова манипулирует и предлагает продлить срок действия договора о нераспространении ядерного оружия, и это американская сторона воспринимает очень с позитивом, и скорее всего, это будет как разменная монета: мы продлеваем срок этого соглашения на один год, а вы не передаете украинцам эти ракеты", - предположил Ступак.

Также он обратил внимание на сообщения в западных медиа, в частности в Reuters, о том, что вероятность передачи Украине ракет Tomahawk минимальна.

"Что-то менее радикальное, с меньшим радиусом действия - да", - сказал он.

Эксперт отметил, что хотел бы ошибиться в своих размышлениях, но пока что реальных действий по передаче Украине ракет не наблюдается. При этом, по мнению аналитика, происходит дипломатическая работа, возможно, с участием представителей бизнеса из РФ и США.

"Определенные торги происходят. Не забываем, не снимаем с повестки дня маниакальное желание Соединенных Штатов Америки восстановить те газопроводы "Северный поток-1", "Северный поток-2". Эта история с повестки дня еще не слетела", - добавил Ступак и напомнил также, что есть интерес США к калийным удобрениям из Беларуси.

Вместе с тем Ступак прокомментировал желание Трампа знать, куда Украина будет запускать ракеты Tomahawk, если их получит.

"Вопрос может быть такой: американцы попытаются получить от Украины генеральный план - перспективный план развития... Например, перечень: Новосибирский НПЗ, Омский НПЗ... Американцы сидят с большим маркером, который есть на столе у Дональда Трампа, и он такой, например: "Мне не нравится Омский НПЗ (в перечне), вычеркиваем его, еще что-то оставляем, а еще два вычеркиваем. Все. Согласовано и подпись", - говорит Ступак.

Он предположил, что может быть наоборот: Украина вынуждена будет каждую цель на территории РФ согласовывать с американской стороной.

Заявление Трампа о Tomahawk для Украины

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что будто почти одобрил решение о продаже ракет Tomahawk странам НАТО, которые должны передать эти ракеты Украине. Также президент США сказал, что желает узнать, как украинцы планируют использовать эти ракеты.

