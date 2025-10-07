Если Путин пойдет на уступки Трампу, Украина может и не получить эти ракеты.

Президент США Дональд Трамп вполне может передумать предоставлять Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", все зависит от результатов его спидки с Путиным. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

"Я думаю, разговор, должен быть между Трампом и Путиным. Там будет выяснено, на что Путин готов пойти, чтобы Украина не била "Томагавками" по болезненным местам. Если там будут определенные уступки Дональду Трампу, то возможно и не будет "Томагавков". Если Путин будет и дальше говорить: "дайте мне еще три месяца, чтобы завоевать Украину" - я думаю, тогда "Томагавки" будут", - отметил эксперт.

Он также добавил, что эти ракеты могут быть использованы против тех важных российских объектов, которые не могут быть уничтожены дронами. По его словам, Россия находится в сложном состоянии, и пытается каким-то образом прекратить поставки Украине оружия. В частности, подтверждением этому являются удары по украинской энергетике, которые никак не влияют на ситуацию на фронте, удары по Львову с целью нарушить логистику, и активность российских провокаций на территории Европы.

"Томагавки" для Украины

Президент США Дональд Трамп намекнул журналистам, что он все же решил передать Украине ракеты Tomahawk, но сначала хочет выяснить, как украинцы будут применять эти ракеты.

Аналитики ISW отмечали, что с помощью этих ракет Украина смогла бы поразить ключевые военные объекты в России, например завод беспилотников "Шахед" в Елабуге, или авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области.

