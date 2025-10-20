США необходимо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по поводу передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк", заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву и окончательное решение по этому вопросу будет принимать лично президент Трамп.

В то же время Вэнс подчеркнул, что США необходимо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, и Трамп в вопросе возможных поставок Киеву ракет Tomahawk стремится в первую очередь обеспечить интересы своей страны.

Видео дня

"Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk", — добавил вице-президент.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Как писал УНИАН, западные обозреватели убеждены, что инициированный Москвой телефонный разговор Путина и Трампа на этой неделе, а также согласие Кремля на новые переговоры в Будапеште, был рекацией именно на угрозу передачи "Томагавков" Украине.

Президент Украины Валдимир Зеленски отмечал, что возможная передача этих ракет Украине будет давить на Россию и подталкивать Путина к переговорам.

Вас также могут заинтересовать новости: