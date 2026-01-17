Италия впервые арестовала танкер из 'теневого флота' России: какие причины

Италия арестовала подсанкционный танкер российского "теневого флота", который ходил под флагом одного из островов Океании. Как пишет издание Ansa, судно направлялось из российских территориальных вод в Черном море.
Его арестовали в порту города Бриндизи после расследования финансистов и таможенников, которое они провели в координации с прокуратурой. Сообщается, что арест связан с нарушением санкций, введенных в отношении России после полномасштабной российской агрессии против Украины.
"Изъятие было подтверждено судом Бриндизи. Всего под следствием находятся четыре человека: импортер, судовладелец и два члена экипажа, которых совместно обвиняют в нарушении ограничительных мер, введенных Европейским Союзом", - говорится в статье.
Во время портовых проверок были выявлены "серьезные несоответствия, фальсификации и изменения бортовой документации относительно мест стоянки судна и грузовых операций". В результате проверки документации и анализа данных, полученных из системы ECDI (обязательная электронная навигационная система для крупных судов с функцией предупреждения о столкновениях), было подтверждено, что судно находилось и работало в порту Новороссийска (санкционированный порт Российской Федерации) с 13 по 16 ноября 2025 года, осуществляя запрещенные грузовые операции. В Италию судно прибыло с грузом черных металлов в количестве 33 000 тонн.
Кроме того, было выявлено, что "система AIS судна (то есть GPS-приемник и транспондер, система, которая позволяет судам идентифицировать себя и предоставлять свое местоположение, курс и скорость в режиме реального времени) была деактивирована вблизи российского порта Новороссийск, вероятно, с целью избежания геолокации и препятствования контролю.
Ограничение "теневого флота" России – последние новости
Напомним, что Германия развернула один из теневых российских танкеров, который приблизился к ее территориальным водам в Балтийском море. После изменения курса судно направляется в Мурманск, значительно севернее основных морских путей.
В то же время в Великобритании начали предлагать действовать более агрессивно по отношению к "теневому флоту" РФ. В частности, недавно британские военные способствовали захвату одного из танкеров береговой охраной США.