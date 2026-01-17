Италия впервые арестовала танкер из 'теневого флота' России: какие причины

Судно транспортировало 33 тысячи тонн черных металлов.

Италия арестовала подсанкционный танкер российского "теневого флота", который ходил под флагом одного из островов Океании. Как пишет издание Ansa, судно направлялось из российских территориальных вод в Черном море.

Его арестовали в порту города Бриндизи после расследования финансистов и таможенников, которое они провели в координации с прокуратурой. Сообщается, что арест связан с нарушением санкций, введенных в отношении России после полномасштабной российской агрессии против Украины.

"Изъятие было подтверждено судом Бриндизи. Всего под следствием находятся четыре человека: импортер, судовладелец и два члена экипажа, которых совместно обвиняют в нарушении ограничительных мер, введенных Европейским Союзом", - говорится в статье.

Во время портовых проверок были выявлены "серьезные несоответствия, фальсификации и изменения бортовой документации относительно мест стоянки судна и грузовых операций". В результате проверки документации и анализа данных, полученных из системы ECDI (обязательная электронная навигационная система для крупных судов с функцией предупреждения о столкновениях), было подтверждено, что судно находилось и работало в порту Новороссийска (санкционированный порт Российской Федерации) с 13 по 16 ноября 2025 года, осуществляя запрещенные грузовые операции. В Италию судно прибыло с грузом черных металлов в количестве 33 000 тонн.

Кроме того, было выявлено, что "система AIS судна (то есть GPS-приемник и транспондер, система, которая позволяет судам идентифицировать себя и предоставлять свое местоположение, курс и скорость в режиме реального времени) была деактивирована вблизи российского порта Новороссийск, вероятно, с целью избежания геолокации и препятствования контролю.

Ограничение "теневого флота" России – последние новости

Напомним, что Германия развернула один из теневых российских танкеров, который приблизился к ее территориальным водам в Балтийском море. После изменения курса судно направляется в Мурманск, значительно севернее основных морских путей.

В то же время в Великобритании начали предлагать действовать более агрессивно по отношению к "теневому флоту" РФ. В частности, недавно британские военные способствовали захвату одного из танкеров береговой охраной США.

