Директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал УНИАН, какой будет реакция мира на развязывание США торговой войны, и что это значит для Украины.

Александр, по вашему мнению, какой реакции стоит ожидать на решение Соединенных Штатов применить беспрецедентные пошлины с минимальной ставкой в 10% в отношении множества стран?

Реакцию, в принципе, мы уже видим. Те, кого эти тарифы задели больше всего, уже начинают вводить свои ответные тарифы. В первую очередь, это Канада, КНР, Европа. Думаю, другие также подтянутся.

Стоит сказать, что некоторые ситуации вообще можно назвать идиотскими. К примеру, буквально вчера Израиль, играя на опережение, даже подыгрывая Трампу, снял пошлины со всех товаров, которые идут из Соединенных Штатов. Но, все равно Израиль получил 17% пошлины на все свои товары. Ситуация выглядит абсолютно абсурдной даже с точки зрения трамповских сторонников...

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Теперь кто-то будет пытаться договариваться, кто-то будет вводить такие же тарифы, кто-то будет просто оказывать на Трампа другое давление. Но, так или иначе, сейчас все начнут с Трампом говорить.

То есть, это такая "дипломатия по-трамповски"?

Как бы парадоксально это ни звучало, но, в принципе, все, что он сделал - это для дипломатии. Условно говоря, эти пошлины - это такое себе приглашение: предложите нам, американцам, что-то такое, чтобы мы вас считали хорошими людьми, соответственно, сняли с вас тарифы и мы продолжили общаться. Трудно сказать, какого формата или типа могут быть эти переговоры, но все будет решаться ими. Все было сделано для того, чтобы все начали ездить в Вашингтон, выходить на телефонные звонки и пытаться как-то эту проблему решить.

Однако такая "дипломатия" провоцирует и зеркальную реакцию. То есть, на США эта торговая война тоже сильно повлияет?

Уже за первые часы общий товарооборот в мире упал на два триллиона долларов. Чем дальше - тем будет хуже. Мы будем видеть падение рынков, снижение активов, поползут вверх кредитные ставки, цены будут выходить из-под контроля... Короче говоря, Трамп запустил самый негативный сценарий развития глобальной экономики, который только можно было представить.

Рынок США уже кровоточит. Если кровоточит рынок США, то есть - падают все цены, это имеет repel effect (эффект отражения, отталкивания). "Круги" расходятся по воде и влияют на все рынки, ведь глобализированная экономика - это не шутка. Если Трамп думает, что можно просто закрыть глобализированную экономику и перейти на закрытые режимы - оно так не работает. Каким бы ты ни был гением (как себя называет президент США), каким бы ты ни был классным экономистом, против системы не попрешь. А потому то, что сейчас делает Трамп, противоречит системе. Это как вирус в этой системе, и этот вирус будет ее лихорадить.

Как вы оцениваете действия Китая, который призывает американцев немедленно отменить все эти меры?

Это абсолютно ожидаемо. Ожидаемо, что между КНР и США началась эта новая торговая война. Трамп ее обещал еще с конца своего первого президентского срока. Ожидаемо, что Китай призывает Америку уступить. Ожидаемо, что Китай сейчас будет реагировать аналогичными тарифами... Здесь нет ничего удивительного. Это некое классическое противостояние времен холодной войны.

А как насчет реакции Европейского Союза? В ЕС говорят, что подготовят ответ США, однако не сейчас. То есть, не спешат вводить встречные пошлины, а немного оттягивают этот момент.

Я бы сказал, что европейцы действуют правильно. Это оттягивание не означает, что они ничего не будут делать. Оно просто означает, что сейчас они по неформальным каналам доносят американцам, что именно они сделают, и насколько это ударит по США. Кроме того, нужно помнить, что европейцы могут заигрывать с Вашингтоном. К примеру, темой того, что они пойдут на какую-то договоренность с Китаем. Скажем, откроют им автомобильный или энергетический рынки, или другие какие-то части собственных технологических достижений. То есть, у европейцев есть очень много рычагов. И сейчас их задача так представить их американцам, чтобы они начали переговоры.

Как вся эта история выглядит для Украины?

В Украину США ввели 10% пошлины. Госпожа Свириденко (глава Минэкономики Украины) уже сказала, что это неприятно, но не катастрофически. С этим надо работать и мы будем с этим работать. Мое мнение такое: как только мы подпишем соглашение по редкоземельным металлам, это решит, в принципе, и вопрос с пошлинами также.

Но в целом вся эта история с тарифами США для нас - большая проблема. Мало того, что Государственный департамент и Министерство финансов США перетряхнул масковский DOGE (Департамент эффективности правительства США) и теперь там просто останется очень мало профессионалов. Сейчас трудно представить, что на фоне всех переговоров по тарифам они еще будут успевать заниматься нашими проблемами.

Виталий Саенко

справка Александр Краев Директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Выпускник Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Открытого Университета Реформ. Имеет опыт работы в аппарате Верховной Рады Украины и Министерстве иностранных дел. В прошлом молодежный активист. Как эксперт-исследователь, специализируется на внешней и внутренней политике США и, в целом, на международной политике в Северной Америке, а также на внутренней и внешней политике Великобритании, в частности на проблеме ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии.

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