Стубб: Я принципиально не согласен, что Россия побеждает в Украине

Александр Стубб убежден, что Путину не удастся захватить Украину, которая обязательно станет членом Евросоюза.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркивает, что инициатор войны Владимир Путин потерпел провал в реализации любой стратегической цели в войне против Украины.

Об этом Стубб сообщил во время выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По его убеждению, сейчас нужно сосредоточиться на сегодняшнем дне и ближайшем будущем, а также на способах оказания и поддержания помощи Украине.

"Давайте проясним, что Путин потерпел неудачу во всех своих стратегических целях. Во-первых, он хотел захватить Украину и сделать ее российской. Он провалился. Он не захватит Украину, и Украина станет членом Европейского Союза. Во-вторых, он хотел сделать невозможным расширение НАТО, но он получил две существенные военные силы в составе Альянса и удвоил свою границу с Альянсом, потому что Финляндия (и Швеция) присоединились. В-третьих, он хотел распространить свою власть по всему миру – я имею в виду в регионе. Посмотрите, что происходит в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Посмотрите, что происходит в Иране, в Сирии, в Венесуэле. Это не истории успеха с точки зрения Кремля", - подчеркнул Стубб.

При этом он обратил внимание на нарратив, что кому-то с военной точки зрения кажется, будто Россия выигрывает в войне против Украины.

"Я принципиально не согласен", - констатирует Стубб.

По его словам, за последнюю тысячу дней Россия продвинулась максимум на один процентный пункт на украинской территории. В то же время, российские потери убитыми на сегодняшний день составляют около тысячи солдат в день и 30 тысяч в месяц.

При этом он напомнил, что во время войны в Афганистане за 10 лет погибло около 20 тыс. военных СССР.

