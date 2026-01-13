Пентагон создал самую маленькую высокоточную ракету в мире: $5000 за 'начинку' от смартфона

Представьте себе высокоточное оружие, которое стоит дешевле подержанного автомобиля и помещается в школьный рюкза - речь идет о ракете Spike.

Ракету Spike ВМС США, разработанную Центром по разработке вооружений авиации ВМС (NAWCWD), часто называют самой маленькой управляемой ракетой в мире. При весе всего 2,4 килограмма она использует технологии камер смартфонов для наведения.

Оружие предназначено для "Морских котиков" (Navy SEALs) и морской пехоты, пишет Wion. Она невероятно компактна: ее длина составляет всего 25 дюймов (63,5 см), а диаметр – 2,25 дюйма (около 6 сантиметров). При весе всего 2,4 кг она значительно легче 22-килограммового Javelin, что позволяет одному солдату без труда переносить пусковую установку и несколько боеприпасов.

В то время как традиционные управляемые ракеты, такие как Hellfire или Javelin, стоят более 100 000 долларов за штуку, Spike разрабатывалась с целевой стоимостью всего 5000 долларов. ВМС добились этого за счет использования готовых коммерческих компонентов, что сделало ракету доступной для массового использования против целей с низкой стоимостью.

Технологии смартфона - наведение через 1-мегапиксельную камеру

Чтобы сохранить низкую стоимость, в ракете используется оптико-электронная головка самонаведеения, созданная на основе стандартной технологии камер мобильных телефонов. Это позволяет оператору визуально захватывать цель, обеспечивая возможность применения по принципу "выстрелил и забыл" без использования дорогих сенсоров военного класса.

Более того, несмотря на малые размеры, Spike наносит мощный удар благодаря боеголовке весом 1 фунт (0,45 кг). Она использует принцип "ударного ядра" (Explosively Formed Projectile, EFP), предназначенного для пробития легкой брони, что делает ракету высокоэффективной против грузовиков, небольших лодок и пулеметных гнезд.

Легкая конструкция ракеты означает, что ее можно запускать практически отовсюду. Она была разработана для стрельбы с плеча пехотинцами, установки на небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или развертывания на жестко-корпусных надувных лодках (RHIB) для береговой обороны.

Инновации от NAWCWD

Оружие было создано силами Центра по разработке вооружений авиации ВМС в Чайна-Лейк, Калифорния. В отличие от проектов крупных оборонных подрядчиков, это была государственная инициатива по быстрому поиску решения для угроз асимметричной войны, с которыми сталкиваются войска США.

Основными предполагаемыми пользователями Spike являются спецназ ВМС США (SEALs) и пехота Корпуса морской пехоты. Портативность делает ракету идеальной для сил специальных операций, которым нужна точная огневая мощь в движении без отягощения тяжелой логистической поддержкой.

