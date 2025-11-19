На реализацию проекта будет выделено около 10 млрд евро.

С 2026 года начнет работу Европейская программа по оборонной индустрии. Также сейчас есть планы по развитию Eastern Flank Watch, которую называют "стеной дронов". Об этом в интервью "Донбасс Реалии" рассказал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Это название пришло из стран, как мы их называем, прифронтовых стран, - балтийских стран, Польши. Ранее они уже говорили об этом, что нужно развивать свои дроновые возможности против российских дронов, если они попадают на нашу территорию. И в то же время, что нужно развивать те возможности, которые имеет Украина, где дроны способны оборонять и от танков, и от другой техники, и они поражают 80% целей. Вот эти возможности нужно и нам развивать", - сказал Кубилюс.

Он добавил, что российские провокации в Европе обнажили проблему - недостаток средств обнаружения вражеских дронов. Поскольку радары видят военные самолеты и ракеты, но не способны обнаружат БпЛА.

"Они маленькие и летают низко. Поэтому нам нужно очень быстро развивать вот эти возможности детекции. А с другой стороны, мы должны развивать те возможности, которые Украина создала для прямой борьбы с дронами. Чтобы уничтожать их, не всегда используя ракеты стоимостью миллион евро против дрона за 10 тысяч евро. Вот это мы тоже поняли, что у нас таких возможностей пока не хватает", - отметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что РФ продолжает дроновые провокации во всей Европе, поэтому сейчас все страны ищут экспертизу по защите от таких провокаций, в том числе и в Украине. Что касается проекта "Стена дронов", то по словам Кубилюса, ее стоимость для четырех стран - Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, должна была составлять около 1 миллиарда евро.

"Но сейчас мы уже говорим о более широком регионе, регионе от Балтийского моря, от Финляндии до Румынии и Болгарии, а значит, эта сумма будет увеличиваться. Но все равно это не сотни миллиардов. Мы говорим о 10 или около этого миллиардов евро. И я думаю, что мы такие возможности найдем, как эту стену построить как можно быстрее", - отметил Кубилюс.

"Стена дронов": важные новости

Ранее журналисты Business Insider сообщали, что в Украине развернут первую в мире "стену дронов". Отмечается, что эту систему уже отправили в Украину и она заработает в течение нескольких недель.

Между тем Bloomberg сообщал, что Польша планирует начать строительство национальной системы противодействия БпЛА в течение нескольких месяцев, не дожидаясь решения ЕС по "Стене дронов". Как отметил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, Польша соглашается с идеей усиления обороны воздушного пространства над всей территорией Европейского Союза, но предоставляет приоритет национальным проектам.

