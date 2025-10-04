Направлялись в Германию: Бельгия расследует появление 15 таинственных дронов над своей базой

Минобороны Бельгии изучает массовый пролет беспилотников над базой Эльзенборн.

Министерство обороны Бельгии начало расследование после инцидента с 15 беспилотниками, которые в четверг вечером пролетели над военной базой Эльзенборн, недалеко от границы с Германией, пишет Politico.

По данным Минобороны страны, пока неизвестно, откуда прилетели дроны и кто ими управлял. Сообщается, что после пересечения бельгийской базы они направлялись дальше в сторону Германии.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что пока нет доказательств причастности России к инциденту, но назвал произошедшее примером возможных "гибридных угроз".

"Это способ сеять беспорядки. Такой подход был моделью действий России в течение многих лет", - отметил Франкен.

Что предшествовало

Инцидент совпал с другими случаями использования дронов в Европе. В четверг беспилотник заметили возле аэропорта Мюнхена, что заставило временно остановить работу диспетчерской службы. Было отменено 17 рейсов, еще 15 перенаправили в другие города, а почти 3000 пассажиров остались заблокированными в терминалах.

Премьер-министр Баварии Маркус Седер призвал предоставить полиции право немедленно сбивать дроны.

"Бавария должна принять закон об ускоренном рассмотрении этого вопроса", - написал он в соцсети X.

Подобные инциденты уже ранее фиксировали в Дании и Норвегии, что вызвало дискуссии среди европейских лидеров о необходимости создания "стены дронов" на восточном фланге для защиты от угроз. Самым серьезным случаем стало появление российских ударных дронов в небе Польши, что вызвало волну помощи со стороны союзников.

Аналитики предупреждают, что технологии дронов развиваются быстрее, чем средства противодействия. Исследователь RUSI Роберт Толласт отметил, что даже защита аэропортов от небольших квадрокоптеров является сложной задачей, а системы обнаружения остаются дорогими и ограниченными.

