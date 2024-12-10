Сообщается, что все испытания ракеты должны быть завершены уже в 2025 году.

Япония провела первые испытания своей крылатой ракеты SSM-2 (встречаются индексы: Type 12 SMM-2 и Type 17) от Mitsubishi Heavy Industries, сообщило японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (Acquisition Technology & Logistics Agency) при минобороны страны.

Как пишет Defence Express, запуск ракеты был осуществлен с наземной пусковой установки. Указывается, что все испытания ракеты должны быть завершены уже в 2025 году, потому что именно этот год определен как начало ее поставки в армию. К концу 2026 года должна быть завершена разработка корабельной версии, а к концу 2027 года - воздушной.

"На опубликованных фото можно заметить, что SSM-2 имеет сложную форму фюзеляжа, которая призвана снизить радиолокационную заметность. Для пуска традиционно используется ракетный ускоритель, который после отработки отделяется от ракеты, продолжающей полет за счет малогабаритного турбореактивного двигателя", - пишет издание.

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Отмечается, что дальность полета SSM-2 должна составлять сначала 900 км, а впоследствии возрасти до 1500 км.

Однако, интереснее то, что эта разработка проходит путь, которым идет и украинская ракета "Нептун", считают в Defence Express:

"Ибо речь идет о развитии противокорабельной ракеты, которую "научили" бить и по наземным целям и увеличили ее дальность... Вполне возможно, что и с украинским "Нептуном" происходят подобные метаморфозы. Потому что эта украинская крылатая ракета получила возможность уничтожать наземные цели и лететь дальше 280 км".

Производство ракет "Нептун" в Украине

Напомним, в 2025 году Украина планирует изготовить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи ракет, в том числе улучшенные модели ракеты "Нептун". Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский:

"Что касается нашей ракетной программы. Многие уже запомнили, прежде всего, россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще "длинные" "Нептуны". Уже само название говорит о задачах. И уже есть первые поражения".

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