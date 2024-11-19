Президент рассказал, что новые "длинные" Нептуны уже нанесли первые поражения врагу.

В следующем году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство, заявил президент Владимир Зеленский в сессионном зале Верховной Рады Украины.

По его словам, в 2025 году планируется изготовить не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс. ракет. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе и новых улучшенных моделей.

"Мы уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии - калибров от 60 до 155 артиллерийского калибра. Наращиваем это производство. Но так же наращиваем все, что касается наших дронов. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тыс. дальнобойных дронов", - отметил Зеленский.

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По словам президента, к производству дронов привлечены как государственные, так и частные отечественные компании.

"Поставлена задача сделать не менее 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов. Так же как и в этом году, в следующем году мы полностью выполним цели по производству и поставке всех других типов дронов. Наши воины уже обеспечивают сбитие российских разведывательных дронов с помощью наших дронов, fpv-ишек и тому подобное. Продолжаем искать решения для сбивания шахедов с помощью fpv", - продолжил Зеленский.

Отдельно он остановился на ракетной программе.

"Что касается нашей ракетной программы. Многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще "длинные" Нептуны. Уже само название говорит о задачах. И уже есть первые впечатления", - подчеркнул глава государства.

Производство украинского оружия

Как сообщал УНИАН, производственные возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) значительно больше, чем финансовые возможности украинского бюджета.

Украина призывает союзников вкладывать деньги в украинское оборонное производство. Сейчас есть соответствующие контракты с рядом стран.

11 ноября стало известно, что Дания и Швеция закупят для Украины оружие украинского производства на сумму €535 млн.

Норвегия также профинансирует украинское производство оружия и техники, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в этом году Украина смогла существенно нарастить производство оружия.

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