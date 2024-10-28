Средства будут выделены за счет замороженных активов Российской Федерации в рамках кредита G7.

В понедельник, 28 октября, стало известно, что правительство Японии предоставит кредит на сумму 471,9 млрд иен (примерно $3 млрд) для поддержки Украины от стран "Группы семи" (G7). Об этом сообщает японское издание Kyodo News.

Отмечается, что средства будут выделены благодаря использованию замороженных активов Российской Федерации.

"Большая семерка" уже согласилась оказать помощь, и был опубликован документ, который объясняет детали, включая сумму кредита каждой страны", - напоминает СМИ.

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Помощь Запада Украине - последние новости

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты помощи от стран Северной Европы. Он также сообщил о создании нового формата сотрудничества - Украина плюс страны Северной Европы. В рамках этого формата будет наращиваться оборонное, политическое и экономическое взаимодействие.

Зеленский поблагодарил Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию и Исландию, которые участвуют в этом формате, и выразил надежду, что эти страны поддержат План победы.

Также УНИАН сообщал о заявлении директора Северной Европы в Атлантическом совете, председателя правления Института безопасности и политики развития Анна Вислендер, которая считает, что Россия является системной угрозой, а Европа "должна проснуться".

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