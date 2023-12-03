Они способны служить мобильным командным пунктом в условиях ядерной войны.

Военно-воздушные силы США создадут новый авиационный парк для ядерной войны. Речь идет о так называемых "самолетах Судного дня".

Как сообщает агентство Reuters, эти самолеты способны защитить экипаж и пассажиров от взрыва атомной бомбы. Корпорация Boeing была исключена из конкурса, поэтому контракт может достаться Sierra Nevada Corp.

Американские ВВС планируют заключить контракт на строительство новых "самолетов Судного дня" в 2024 году. Впрочем, в Пентагоне не комментируют, получили ли предложения от других компаний.

Видео дня

Сегодня "самолет Судного дня" в США-E-4B Nightwatch. Срок его эксплуатации истекает в 2030 году.

На разработку авиапарка "судного дня" планируют потратить 889 миллионов долларов в 2024 финансовом году. Еще около 8,3 миллиарда долларов выделят на программу до 2028 года.

Сейчас борт E-4B Nightwatch используют для перевозки министра обороны США. Он спроектирован как мобильный командный пункт. Самолет способен противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям. В США на вооружении стоят четыре самолета E-4B, но лишь один из которых постоянно находится в боевой готовности.

E-4B могут находиться в небе целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. На борту могут одновременно находиться до сотни человек.

Угроза ядерной войны

Как ранее сообщал УНИАН, официальные лица России неоднократно говорили о готовности использовать "все средства", если их стране будет угрожать опасность, а пропагандисты призвали использовать ядерное оружие.

В начале августа влиятельный американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если россияне применят ядерное оружие в Украине, то это будет считаться нападением на НАТО. Он отметил, что хотя Украина и не входит пока в Альянс, она все же граничит с ним.

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