Хотя Украина пока не входит в Альянс, она все равно граничит с ним, добавил сенатор.

Если россияне прибегнут к применению ядерного оружия в Украине, это будет считаться нападением на НАТО. Об этом заявил влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Хотя Украина пока не входит в Альянс, она все равно граничит с ним, добавил сенатор, передает Голос Америки. "Пора протрезветь, понять, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, вывести войска и спасти много россиян от бессмысленной смерти", - призвал Грэм.

"К моим российским друзьям, которые говорят о применении ядерного оружия в Украине: вам нужно понять, что это станет нападением именно на НАТО, из-за близости Украины к территории НАТО", - уточнил он свое мнение.

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Заявление сенатора прозвучало после того, как заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что его страна может пустить в хд ядерное оружие против Украины для противостояния контрнаступлению ВСУ.

В Белом доме назвали такие заявления "безответственными". Там подчеркнули, что Кремль столкнется с серьезными последствиями, если применит ядерное оружие.

Ядерные угрозы РФ

РФ уже не впервые угрожает миру применением ядерного оружия. Кремль начал шантажировать этими заявлениями еще в прошлом году. А два дня назад экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что России "пришлось бы" применить ядерное оружие, если бы наступление Украины было удачным и она освободила захваченные Россией земли.

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