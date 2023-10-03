Это первый случай, когда обучение будет проходить одновременно по всей стране.

Россия проведет учения по эвакуации во время "ядерной войны". Это произойдет уже сегодня, 3 октября.

Как сообщает The Telegraph, в РФ состоятся общенациональные учения с моделированием эвакуации мирного населения во время ядерной войны.

Цель учений-проверить готовность спасателей выводить большое количество людей из гипотетических "радиационных зон". Непонятно, сколько гражданских будет задействовано, если таковые будут.

Видео дня

В России ежегодно проводятся учения гражданской обороны, но считается, что это первый случай, когда учения будут проходить одновременно по всей стране.

Они произошли после того, как глава ведущего российского исследовательского центра ядерной энергетики призвал Кремль на прошлой неделе провести испытания атомного оружия в Северном Ледовитом океане в качестве демонстрации силы.

И Соединенные Штаты, и Россия – безусловно крупнейшие ядерные державы мира – заявили, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести ее, но конфликт в Украине породил опасения прямой конфронтации между Москвой и Западом.

Масштабные "ядерные" учения в России

Ранее росСМИ рассказали некоторые детали ядерных учений. В "оперативном задании" прописанный сценарий: якобы на территории "отдельных субъектов" РФ произошло несколько ядерных взрывов, и в результате ядерных ударов полностью разрушена инфраструктура и на 70% - жилой фонд.

Также, согласно сценарию, предполагается, что, кроме разрушений, возможны аварии на гидротехнических, химических и радиационно опасных объектах.

Вас также могут заинтересовать новости: