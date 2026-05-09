Трамп планирует вывести еще больше американских войск из Европы, - Bloomberg

В НАТО ожидают, что Трамп, вероятно, также отменит план по размещению ракет дальнего действия в Германии.

Союзники США в Европе ожидают, что американский президент Дональд Трамп выведет с континента еще больше войск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Высокопоставленные дипломаты из стран-членов НАТО прогнозируют, что Трамп скоро объявит о дальнейшем сокращении контингента в Европе. По их словам, вероятнее всего, в первую очередь будет выведена часть войск из Италии.

Также источники в разговоре с журналистами заявили, что Трамп, вероятно, отменит план, разработанный при президентстве Джо Байдена, по размещению ракет дальнего действия в Германии.

Кроме того, дипломаты из стран-членов НАТО прогнозируют, что США прекратят участвовать в некоторых военных учениях Альянса и перебросят войска из стран, которые не устраивают Вашингтон, в другие, которые считаются более лояльными к Трампу.

По словам источников, их прогнозы основаны на публичных заявлениях Трампа и беседах представителей НАТО с американскими коллегами о будущих планах Альянса.

Джулианна Смит, которая занимала пост постоянного представителя США при НАТО при Байдене, в разговоре с журналистами подчеркнула, что Европе понадобится еще от пяти до десяти лет или даже больше, чтобы обеспечить собственную безопасность, если США прекратят оказывать поддержку.

"Не получится просто заменить то, что обеспечивают США в плане сдерживания", - сказала она.

Вывод американских войск из Германии - что известно

Напомним, что ранее Пентагон объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. В США заявили, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Позже Польша и Литва заявили, что готовы принять американские войска, выведенные из Германии. В частности, президент Польши Кароль Навроцкий говорил о том, что лично планирует убеждать президента США Дональда Трампа отправить их на восток. Он добавил, что у Польши уже есть "готовая инфраструктура" для такого шага.

