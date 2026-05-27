Эти птицы похожи на ласточек и помогают истреблять целые полчища комаров

Стриж считается самым быстрым летуном среди птиц. А для людей он полезен тем, что является союзником в борьбе с комарами.

Хотя стиж похож на ласточку, он не является ее близким родственником. Он крупнее и отличается темным, коричневато-черным оперением с небольшим светлым пятном на горле. Стриж вырастает до 19 см в длину, пишет Zielona.

А еще эти птицы очень общительны и часто гнездятся колониями. Они проводят почти всю свою жизнь в полете, преодолевая большие расстояния в поисках пищи. Они питаются различными насекомыми, в том числе комарами.

Эта особенность наделяет стрижа решающей ролью в борьбе с комарами. Они являются естественными врагами и птицы просто поедают их. Их стройное тело, длинные крылья и высокая скорость позволяют им ловить добычу с удивительной ловкостью, даже во время быстрого полета.

Кроме комаров в их рацион входят мухи и другие мелкие насекомые. Стрижей часто можно наблюдать кружащими высоко над городами, водохранилищами и лугами – именно там они добывают пищу для себя и своих птенцов.

Как привлечь стрижей к поселению рядом с домом

Эти птицы предпочитают высокие здания и места, где они могут свободно летать. Скворечники следует размещать высоко, предпочтительно на стенах, защищенных от прямых солнечных лучей.

Также важно оставлять свободное пространство перед входом, так как стрижам нужно место для свободного взлета и посадки.

Хотя на заселение скворечника может уйти несколько лет, стоит набраться терпения. Стрижи – колониальные птицы, поэтому установка нескольких скворечников рядом друг с другом увеличивает шансы на их поселение. Присутствие этих птиц естественным образом уменьшит количество комаров и мух возле дома.

Напомним, что к видам, которые помогают сократить популяции насекомых, кроме стрижей относятся ласточки, синицы и воробьи.

