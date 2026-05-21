Мельник призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН

Российские операторы дронов целенаправленно выслеживают и убивают мирных жителей на улицах.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены ООН найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности из-за агрессии против Украины и систематических преступлений против гражданского населения. Об этом Мельник заявил во вторник во время открытых дебатов Совбеза по вопросу защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах, пишет Укринформ.

Мельник напомнил, что зимой РФ систематически атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь "холодом заставить миллионы гражданских подчиниться".

По его словам, российские войска применяют тактику так называемых "двойных ударов", когда после первой атаки осуществляется вторая – "только для того, чтобы убить медицинский персонал и спасателей".

В частности, он рассказал о практике российских войск – "сафари на людей".

"Российские операторы дронов намеренно охотятся и убивают гражданских на улицах, атакуя обычных людей, машины скорой помощи, а также гуманитарный транспорт", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы украинские силы провели серию контратак в различных районах театра военных действий, достигнув наиболее значительных успехов на поле боя с момента вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Так, ВСУ отбили большую часть Купянска, начиная с ноября 2025 года, освободили более 400 квадратных километров на юге Украины зимой и весной 2026 года, а с конца апреля 2026 года освободили несколько населенных пунктов в западной Запорожской области.

Аналитики отмечают, что украинские контратаки на юге Украины создали каскадный оперативный и стратегический эффект против весенне-летнего наступления России на "Пояс крепостей" и заставили Россию выбирать между обороной от украинских контратак и распределением людских и материальных ресурсов на приоритетные участки.

Кроме того, усиление ударов средней дальности по российской логистике, военной технике и живой силе с начала 2026 года также снизило способность российских войск проводить наступательные операции и, вероятно, способствовало недавним наступлениям Украины.

