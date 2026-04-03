5 способов, которыми Трамп может разрушить НАТО: Politico назвало самый опасный

США могут уничтожить НАТО, формально не выходя из Альянса.

На этой неделе президент США Дональд Трамп резко усилил свои угрозы в адрес НАТО из-за отказа союзников присоединиться к войне США против Ирана, заявив, что "абсолютно" рассматривает возможность выхода из альянса. Издание Politico побеседовало с экспертами, юристами и представителями НАТО, которые описали возможные варианты действий Трампа, а также оценили их реалистичность и потенциальный ущерб для НАТО - от самого безопасного сценария к самому разрушительному.

Сценарий 1. Усиление риторики

Усиление угроз, критики и риторики в отношении НАТО будет продолжением того, что Трамп делает сейчас.

Каждый раз, когда президент США ставит под сомнение альянс, это "серьезно подрывает доверие к оборонной и сдерживающей стратегии НАТО", – заявила бывший многолетний сотрудник НАТО Герлинда Нихус.

"Если ваш противник считает вас бумажным тигром… то, конечно, это открытое приглашение Владимиру Путину и в некоторой степени [председателю КНР] Си Цзиньпину проверить альянс", добавила она.

Сценарий 2. Действовать как помеха

Трамп также может решить осложнить жизнь союзникам внутри НАТО, не прибегая к радикальным мерам. США уже использовали тот факт, что все политические документы в рабочих комитетах НАТО утверждаются единогласно, чтобы блокировать доклады по более мягким вопросам, таким как изменение климата и безопасность человека, иногда вместе с другими союзниками, заявили два дипломата НАТО.

Вашингтон также мог бы нанести больший ущерб, остановив работу в более центральных комитетах, таких как те, которые занимаются Украиной и Россией. США также могли бы отказаться платить взносы в общий бюджет НАТО.

Сценарий 3. Вывод американских войск

Вашингтон также может принять решение о выводе своих войск из Европы. В настоящее время на континенте дислоцировано от 67 500 до 85 000 американских военнослужащих, размещенных как минимум на 31 постоянной базе и 19 военных объектах.

Если Трамп выведет максимально допустимое количество войск – около 9000 человек, – это будет "разумно" опасно для альянса, но не катастрофично, сказал Эд Арнольд, эксперт по обороне и бывший сотрудник НАТО. По его словам, европейские союзники могут заменить эти войска или обеспечить их эквивалентными возможностями, такими как ракеты большой дальности.

Однако, как утверждал Арнольд, это вряд ли произойдет, поскольку Трамп заинтересован в сохранении войск и военной техники в Европе, чтобы иметь возможность быстро развертываться в таких конфликтах, как война в Иране.

Сценарий 4. Мягкий выход

Трамп также может поставить альянс на колени, не выходя формально. США могут выйти из четырехлетнего цикла военного планирования НАТО, который определяет, какое снаряжение и сколько войск каждый член должен выделить альянсу в случае вторжения:

"Технически это не повлияет на американские военные обязательства, но фактически заморозит их. Это заставит европейцев лихорадочно искать способы восполнить пробелы, в том числе в таких областях, как противовоздушная оборона, разведка и дозаправка в воздухе".

США также могут бойкотировать встречи в НАТО или отозвать свою делегацию. Это будет "очень разрушительно", сказал Арнольд, поскольку это фактически парализует работу альянса, учитывая, что он полагается на единогласные решения.

Трамп также может выйти из объединенного командования НАТО – как это сделал в 1966 году президент Франции Шарль де Голль. На практике это опустошит альянс, сказал Арнольд. Учитывая центральную роль Вашингтона в альянсе, это, вероятно, будет означать вывод всех американских войск, приписанных к НАТО, и принудительную отставку верховного командующего альянса, американского генерала Алексуса Гринкевича.

Сценарий 5. Жесткий выход

Формальный выход из НАТО сопряжен со сложными юридическими препятствиями: чтобы добиться поддержки двух третей Сената, необходимо задействовать статью 13 учредительного договора альянса – процесс, занимающий год.

Однако президент США также может в одностороннем порядке выйти из договоров – как он сделал в 2020 году, когда покинул договор об открытом небе о взаимном наблюдении за воздушными судами. Суды США могут попытаться заблокировать это, хотя судебная ветвь власти часто неохотно вмешивается во внешнюю политику.

Такая перспектива вызывает резкую обеспокоенность со стороны некоторых союзников.

"Трудно представить НАТО без участия США, – сказал высокопоставленный дипломат НАТО. - Поэтому это должно повлиять на любое подобное решение, которое Вашингтон примет или не примет.

США и НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе, отражая недовольство Трампа европейскими союзниками, предупредил, что после завершения войны в Иране придется пересмотреть отношения с НАТО.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Дональд Трамп подрывает авторитет НАТО своими постоянными угрозами выйти из альянса.

"Если вы ежедневно ставите под сомнение свою приверженность делу, вы ее обесцениваете", – сказал Макрон.

