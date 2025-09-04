Макрон сообщил, что военачальники европейских стран готовят конкретные планы гарантий для Украины еще с середины августа.

В Париже пройдет совещание "Коалиции желающих", на котором будет обсуждаться то, как именно они смогут гарантировать безопасность Украины после войны.

В совещании под председательством президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в смешанном формате - очно и по видеосвязи - примут участие 35 стран.

По данным BFMTV, саммит стартует в 11:30 по киевскому времени. Помимо президента Украины Владимира Зеленского в нем также примут участие президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Антониу Кошту, президент Финляндии Александер Стубб, а также премьер-министры Дании и Польши Метте Фредериксен и Дональд Туск.

После совещания "Коалиции желающих" ее лидеры созвонятся с президентом США Дональдом Трампом, после чего дадут пресс-конференцию.

В преддверии совещания Макрон сообщил, что военачальники европейских стран готовят конкретные планы гарантий для Украины еще с середины августа. По его словам, эти строго конфиденциальные планы уже были утверждены на уровне министров обороны.

Кроме того, как пишет издание The New York Times (NYT), таким образом европейские лидеры хотят показать, что они выполняют свою работу. Как сказал изданию Мартин Кенсе, директор парижского офиса Германского фонда Маршалла, европейцы также хотят показать, что они способны предоставить Украине реальные возможности обеспечения безопасности после потенциального прекращения огня.

"Но, возможно, что еще важнее, это послание для США", - допустил эксперт.

NYT также отметил, что вопрос будет заключаться в том, достаточно ли подробен план, достаточно ли тверды обязательства и достаточно ли едина коалиция, чтобы убедить Трампа не только усилить поддержку Украины в случае окончания войны, но и оказать реальное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы добиться прекращения вторжения.

Встреча "коалиции желающих"

1 сентября стало известно, что Макрон соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европа уже создала "четкую дорожную карту" для возможного развертывания войск в Украине. Она тогда поделилась, что Европа работает над "достаточно точными планами" относительно отправки военных в Украину после войны.

