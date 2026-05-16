Почему стиральная машина сильно трясется во время работы: эксперты перечислили причины

Эксперты по бытовой технике рассказали о наиболее распространённых причинах вибрации стиральной машины.

Хотя некоторая вибрация стиральной машины является нормальным явлением во время работы, чрезмерные колебания часто указывают на то, что что-то не так – будь то неравномерная загрузка или более серьезная механическая неисправность, пишет Martha Stewart.

Издание сообщило, что владелец техники может заметить, что из-за вибрации машина останавливается посреди цикла, или стиральную машину приходится удерживать на месте, пока цикл стирки не закончится.

Хотя эта проблема может быть неприятной, особенно если вибрация громкая, к счастью, несколько простых регулировок обычно могут восстановить равновесие. Однако постоянные колебания могут указывать на проблему, требующую более пристального внимания.

Издание обратилось к экспертам по бытовой технике, которые рассказали о наиболее распространенных причинах вибрации стиральной машины. Также они объяснили, когда вибрация считается нормальным явлением и как устранить эту проблему, прежде чем она приведет к более серьезным осложнениям.

Распространенные причины вибрации стиральной машины

В статье указывается, что вибрация стиральной машины обычно свидетельствует об определенном дисбалансе – либо внутри барабана, либо в самой машине.

Большинство стиральных машин чрезмерно вибрируют, когда их система подвески изношена или повреждена. Когда пружины неисправны, бак теряет равновесие во время вращения, что приводит к раскачиванию, стуку и другим проблемам во время цикла", – рассказал эксперт по ремонту бытовой техники Шон Мерфи.

Эксперт по стиральным машинам Деннис Годинюк добавляет, что не каждая проблема является механической – вибрация стиральной машины может просто указывать на дисбаланс загрузки.

Чтобы проверить, не вызывает ли дисбаланс именно белье, Годинюк рекомендует выключить стиральную машину и перераспределить белье, чтобы убедиться, что загрузка правильно сбалансирована.

"Если это не решит проблему чрезмерной вибрации, то, возможно, это связано с ослабленной или неправильно установленной деталью. Если прибор недавно установлен, причиной вибрации могут быть транспортные болты или прокладки. Если же прибор старый, виной могут быть ослабленные или изношенные детали", – пояснил он.

Когда вибрация является нормальной, а в каких случаях – нет

"Из-за наличия двигателя стиральная машина неизбежно работает с небольшими вибрациями во время цикла стирки или отжима. Это нормально, поэтому не стоит об этом беспокоиться. Однако следует обеспокоиться, когда вибрация настолько сильна, что прибор смещается на несколько сантиметров от исходного положения", – заявил Годинюк.

Как устранить вибрацию стиральной машины

Во многих случаях решение проблемы с вибрацией стиральной машины на удивление простое:

Перераспределите загрузку: объемные вещи, такие как полотенца или постельное белье, могут нарушить равновесие машины;

Сделайте так, чтобы вес равномерно распределился со всех сторон, а затем запустите цикл снова;

Поднимите или опустите ножки: возможно, со временем ножки вашей стиральной машины стали неровными. Мерфи советует убедиться, что все 4 ножки стоят ровно и касаются пола;

Положите резиновые антивибрационные прокладки под ножки стиральной машины. Они помогают предотвратить скольжение машины и могут защитить ваш пол от повреждений;

Осмотрите стиральную машину на наличие повреждений, которые могут вызывать вибрацию. "Амортизаторы, пружины и штоки демпферов – это типичные внутренние компоненты, которые выходят из строя и вызывают постоянную вибрацию стиральной машины. Их можно починить или заменить. Подшипники барабана также подвержены выходу из строя. Что касается подшипников и валов, то здесь лучше всего обратиться к профессиональным мастерам", – говорит Годинюк;

Если ваша стиральная машина новая, убедитесь, что транспортные болты и упаковочные материалы были удалены, а все детали машины установлены надлежащим образом.

Когда следует обратиться к специалисту

Если стиральная машина продолжает сильно трястись, несмотря на все ваши усилия, вероятно, пришло время обратиться за профессиональной помощью.

"Игнорирование чрезмерной тряски стиральной машины может привести к повреждению как самого прибора, так и помещения. Сильная тряска может привести к преждевременному износу внутренних деталей. Это, в свою очередь, может вызвать протечки и образование ржавчины внутри. В итоге вместо простого ремонта или замены отдельной детали может потребоваться полная замена стиральной машины", – предупредил Годинюк.

Другие советы экспертов

