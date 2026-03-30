Крупнейшая экономика Евросоюза отказывается от некоторых монет

Германия планирует отказаться от монет в 1 и 2 цента. Немецкий федеральный банк предложил закрепить в законе правило округления.

Как пишет Ausnews.de, в случае принятия инициативы при оплате наличными итоговая сумма будет автоматически округляться до ближайших 5 центов – в большую или меньшую сторону. Принцип работает так: если итоговая сумма заканчивается на 1 или 2 цента – она округляется в меньшую сторону, если на 3 или 4 цента – в большую. Например, вместо 4,99 евро заплатят ровно 5 евро, а вместо 1,02 евро – всего 1 евро. При этом цены на товары не изменяются. Округление происходит только на кассе и только при оплате наличными – на карточные платежи правило не распространяется.

Член правления Бундесбанка и председатель Национального форума по наличным деньгам Буркхард Бальц объясняет это тем, что отказ от монет в 1 и 2 цента сделает наличные деньги более удобными для людей, а их оборот – более надежным и эффективным. Есть и практическая сторона: мелкие монеты почти не возвращаются в оборот – их откладывают или теряют. При этом их чеканка, упаковка и доставка обходятся непропорционально дорого по сравнению с их номиналом.

Судя по опросам, большинство немцев разделяют эту позицию. По данным ежегодного исследования Европейской комиссии Eurobarometer, большинство опрошенных выступили за полную отмену монет в 1 и 2 цента. Мелкие монеты давно стали неудобны: их неохотно принимают в сдачу, стараются не использовать и просто собирают без какой-либо пользы.

При этом отмечается, что многие европейские страны уже давно отказались от монет в 1 и 2 цента или ввели обязательное округление:

Финляндия никогда не выпускала эти монеты в обращение; округление до 5 центов действует с самого введения евро;

в Нидерландах чеканка прекращена, наличные платежи округляются до 5 центов;

Бельгия ввела добровольное округление с 2014 года, обязательное в соответствии с законом – с 2019-го;

в Ирландии добровольное округление действует с 2015 года, обязательное – с 2019-го;

Италия прекратила чеканку, итоговая сумма на кассе округляется;

в Словакии новые монеты больше не выпускаются, действует правило округления;

Эстония – обязательное округление введено с января 2025 года.

При этом единого решения для всего ЕС пока нет. Именно поэтому Национальный форум по наличным деньгам призывает выработать единые правила округления на уровне всего Евросоюза. В качестве первого шага форум обратился к Федеральному министерству финансов с просьбой создать необходимую правовую базу в Германии. Когда это вообще произойдет – пока остается открытым вопросом.

Изъятие из обращения банкнот и монет – последние новости

С 2 марта 2026 года в Украине банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов были заменены на соответствующие оборотные монеты. Эти банкноты перестали быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения.

При этом обменять имеющиеся банкноты можно несколькими способами еще не один год: во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года включительно; в уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – до 28 февраля 2029 года включительно; в Национальном банке – на данный момент бессрочно.

