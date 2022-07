Пенсионеры и студенты Германии тоже выиграют от льгот, которые предоставит правительство.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в связи с газовым кризисом немецкие граждане смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Цитирует Шольца Die Welt.

"В начале следующего года состоится большая реформа жилищных льгот. Среди прочего, будет расширен круг льготников. Будет расширен круг семей, которые имеют право платить за газ по фиксированной цене. Коалиция также стремится ввести в действие реформу базового дохода, согласованную в коалиционном соглашении. От этого выиграют пенсионеры и студенты", - заявил Шольц.

Канцлер прервал свой отпуск, чтобы сделать объявление о введении льгот для населения и бизнеса. Программа помощи получила название "You will never walk alone", что переводится, как "Ты никогда не будешь идти один".

"Мы сделаем все необходимое, чтобы мы могли вместе преодолеть эту ситуацию как страна, как компания, как граждане. В этом и следующем году мы преодолеем свои проблемы, потому что компаниям и гражданам помогут", - добавил Шольц.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе существенно возросла. Причина этого - "Газпром" сократил поставки голубого топлива в европейские страны.

