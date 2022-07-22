Там отметили, что посреднические поставки оружия Украине неэффективны.

Германии нужно отказаться от так называемых круговых поставок тяжелого вооружения Украине и начать поставлять его напрямую.

Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает "Немецкая волна".

"Мы должны найти в себе мужество признать, что круговые поставки работают не так, как мы себе представляли, и соответственно должны вместо них перейти к прямым поставкам", - заявила Штрак-Циммерман.

Напомним, перед этим комитет Бундестага по обороне призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее созвать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия в целях помощи Украине.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Германия, Норвегия, Нидерланды и другие страны на саммите НАТО объявили о предоставлении Украине дополнительной военной поддержки. В частности, речь идет о дополнительных системах, вооружении и оборудовании.

Германия уже передала для Вооруженных сил Украины 80 пикапов.

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