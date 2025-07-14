Отмечается, что на данный момент только одна страна тормозит соглашение.

Посланники Европейского союза находятся на грани согласования 18-го пакета санкций против России. Ограничения будет включать снижение предельной цены на российскую нефть.

Издание Reuters пишет, что, по словам источников, все элементы пакета согласованы, хотя одно государство-член все еще имеет техническую оговорку по новому предельному уровню цен.

Источники заявили, что ожидают достижения полного соглашения в понедельник, перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе на следующий день, которая может официально утвердить пакет.

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Источники сообщили, что они также договорились о механизме динамического ценообразования для "потолка цен". В пятницу, 11 июля, Еврокомиссия предложила установить плавающий предел цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены на нефть за предыдущие три месяца.

Один из источников сообщил, что первоначальная цена составит около 47 долларов за баррель на основе средней цены на российскую нефть за последние 22 недели минус 15%. В дальнейшем цена будет пересматриваться на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев вместо предлагаемых трех месяцев.

Словакия все еще переживает относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа, однако она согласилась на новые меры, сообщили источники.

По словам другого источника, в новый пакет войдут принадлежащий России нефтеперерабатывающий завод в Индии, два китайских банка и реестр флагов. Россия использует удобные флаги для своего теневого флота судов и нефтяных танкеров.

Ограничение цен на российскую нефть - главные новости

Ограничение цен Группы семи (G7), направленное на ограничение возможностей России финансировать войну в Украине, было первоначально согласовано в декабре 2022 года. Европейский союз и Великобритания в течение последних двух месяцев добивались от G7 снижения предельного уровня цен после того, как падение фьючерсов на нефть сделало текущий уровень в 60 долларов за баррель практически неактуальным.

Ограничение запрещает торговлю российской нефтью, перевозимой танкерами, если цена была выше 60 долларов за баррель, и запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если они не продаются по цене ниже предельной.

В июне Еврокомиссия предложила 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

11 июля стало известно, что Еврокомиссия планирует предложить плавающий "потолок цен" на российскую нефть, чтобы прийти к единому решению для принятия 18-му пакету санкций Евросоюза против России.

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