Григорий отметил, что проект может как положительно, так и отрицательно повлиять на Тараса.

Украинский актер Григорий Бокланов, который известен по сериалам "Поймать Кайдаша" и "Любовь и пламя", высказался об участии Тараса Цымбалюка в новом сезоне реалити-шоу "Холостяк".

Не секрет, что много лет актеры дружат и играют вместе в фильмах и сериалах. Поэтому, когда Григорий узнал, что Тарас станет главным героем нового сезона проекта, то пожелал ему удачи и спокойствия после завершения шоу.

"Я подумал: главное, чтобы все прошло спокойно. Потому что это телешоу и к тому же - довольно провокационное. Единственное, чего желаю Тарасу - это чтобы этап после шоу прошел без лишних потрясений", - сказал Григорий в интервью для OBOZ.UA.

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Бокланов добавил, что по его мнению, подобные проекты могут как положительно, так и отрицательно повлиять на человека. Главное - не принимать близко к сердцу хейтерские комментарии.

"Такие форматы могут как дать классный рывок, так и вызвать волну негатива. И что самое неприятное - это часто не зависит от самого героя, любой может за тебя формировать восприятие тебя. В соцсетях это, к сожалению, привычная история. Читаю ли я что-то о себе в интернете? Да, но не всегда", - подчеркнул актер.

К слову, 18 апреля телеканал СТБ объявил, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк стал новым героем "Холостяка". Известно, что съемки реалити уже начались, а премьера 14 сезона состоится уже этой осенью.

Напомним, ранее актер Андрей Исаенко высказался об участии Тараса Цымбалюка в проекте "Холостяк".

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