Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

На понедельник, 14 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в восьми областях ожидаются грозы, град и шквалы.

"14 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

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В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 14 июля

14 июля в Украине ожидается переменная облачность.

В западных областях, днем местами на Житомирщине пройдут кратковременные дожди. Днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны ожидается погода без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье страны северо-западный, 7-12 м/с.

Температура на юге и востоке +29°...+34°, местами сильная жара +35°...+37°. На остальной территории +26°...+31°. В Карпатах столбики термометров покажут +18°...+23°.

На Киевщине сегодня ожидается переменная облачность. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ожидается в пределах +26°...+31°, а в Киеве будет +29°...+31°.

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