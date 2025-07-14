На понедельник, 14 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в восьми областях ожидаются грозы, град и шквалы.
"14 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.
В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода сегодня - прогноз на 14 июля
14 июля в Украине ожидается переменная облачность.
В западных областях, днем местами на Житомирщине пройдут кратковременные дожди. Днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны ожидается погода без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье страны северо-западный, 7-12 м/с.
Температура на юге и востоке +29°...+34°, местами сильная жара +35°...+37°. На остальной территории +26°...+31°. В Карпатах столбики термометров покажут +18°...+23°.
На Киевщине сегодня ожидается переменная облачность. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ожидается в пределах +26°...+31°, а в Киеве будет +29°...+31°.