В то же время с Patriot от Германии ситуация сложнее, считает Михаил Жирохов.

Германия может передать Украине ракеты Taurus, замаскировав их под украинское производство дальнобойного оружия. Такое мнение в эфире на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Очень интересные заявления идут от министра обороны Германии и других немецких официальных лиц. Которые заявляют, что в мае они проплатили какое-то дальнобойное оружие. И непонятно - для ПВО или наступательное. Которое пойдет на вооружение Украины уже в июле. Все эти заявления слышали. Но у меня есть понимание, что за два месяца сделать дальнобойное ракетное оружие для ПВО или любое - невозможно. Поэтому эти довольно странные заявления на меня производят двоякое впечатление. И я не буду удивлен, когда под маркой украинского дальнобойного оружия будет передана какая-то часть Taurus или европейских ракет. Которые будут использоваться ВСУ", - сказал Жирохов.

На вопрос, может ли Украина внести какие-то незначительные изменения в эту ракету и назвать ее собственной разработкой, эксперт ответил:

Видео дня

"Примерно так. Западная демократия менее гибкая, чем автократия. Но такие варианты в истории российско-украинской войны уже были".

В то же время он отметил, что с системами ЗРК "Patriot" ситуация отличается. Германия вряд ли передаст Украине больше таких систем из-за ограниченности в количестве.

"С Patriot это очевидно было очень давно. Ведь они один комплекс передали Польше, передали минимум 2 нам. Их всего 12. Один у них находится на ремонте. Это сложная техника. Передавать сложные системы ПВО за счет потери собственной боеспособности не будет никакая европейская страна, Германия тем более", - пояснил эксперт.

Помощь от Германии: важные новости

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что Берлин не планирует передавать Украине свои ракеты Taurus и американские зенитные ракетные комплексы Patriot. В то же время он планирует провести встречу с министром обороны Соединенных Штатов Америки Питом Хегсетом и обсудить покупку у США двух комплексов Patriot для Украины.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может передать Украине системы Patriot, если за них заплатят страны Европейского союза. Также он отметил, что США планируют поставить Украине различные образцы высокотехнологичной военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: