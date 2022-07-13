Существенный рост цены на газ начался в середине июня после того, как российский "Газпром" значительно сократил поставки голубого топлива в европейские страны.

Спотовые цены на газ в Европе достигли почти 2 тысяч долларов за тысячу кубометров после существенного сокращения российским "Газпромом" поставок газа в европейские страны.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Так, цена ближайшего (августовского) фьючерса на хабе TTF достигла 1 950 долл./ тыс. куб. м, то есть 176 евро за МВт-час. При этом, в начале июня цена на голубое топливо не превышала 81 евро, то есть около 900 долларов за тысячу кубометров.

Существенный рост цены на газ начался в середине июня после того, как российский "Газпром" значительно сократил поставки голубого топлива в европейские страны.

Как сообщал УНИАН, в июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

Также сообщалось, что "Газпром" полностью остановит подачу газа в Европу по газопроводу "Северный поток" с 11 по 21 июля для проведения ремонта.

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