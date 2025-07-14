Планируется обсудить оружие, санкции и усиление сотрудничества между Украиной и США.

Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Украину. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он также выложил видео своей встречи с Келлогом на вокзале в Киеве и анонсировал темы, которые планируется обсудить во время визита.

"Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США - много тем для разговора", - подчеркнул Ермак.

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Руководитель ОП также добавил, что Украина поддерживает подход президента США Дональда Трампа "мир через силу".

В пятницу Келлог анонсировал, что прибудет в Киев в понедельник и будет находиться там целую неделю. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в ходе визита Кэллог получит данные о потенциале армии РФ и перспективах украинского войска.

Украина и США

Президент США Дональд Трамп, похоже, меняет свой подход к Украине. В частности, в воскресенье он заявил, что планирует поставить Украине дополнительные ЗРК Patriot и ракеты к ним.

"Мы отправим им Patriot, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит красиво, а вечером бомбит всех. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - заявил Трамп.

Кроме того, по информации издания Axios, Трамп сегодня объявит о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие. Вероятно, оно будет включать дальнобойные ракеты, способные достигать целей глубоко на территории России, в частности в Москве.

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