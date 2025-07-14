Чемоданы денег и никаких друзей: дипломаты раскрыли, как на самом деле им жилось в КНДР, - The Telegraph

Западные дипломаты вспоминают, как общались с родными, ходили за продуктами и жили под пристальным наблюдением режима.

Бывшие дипломаты, работавшие в Северной Корее, поделились редкими деталями о жизни под одним из самых закрытых режимов мира. Они говорят об изоляции, парадоксах повседневности и удивительной обыденности, которую приходилось воспринимать как норму, пишет The Telegraph.

Чемоданы с наличными - вместо банковских переводов

Из-за санкций западные дипломаты были вынуждены физически доставлять наличные в Пхеньян.

"Каждый месяц я или кто-то из моих сотрудников летел в Пекин, забирал 30 или 40 тысяч евро наличными и возвращался обратно", - рассказал Майк Гиффорд, посол Великобритании в Северной Корее (2012-2015).

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"Все делали так же. У немецкого секретаря был чемоданчик с этикеткой "Правительство Германии" - и никто даже не удивлялся".

Ассортимент товаров для иностранцев был ограниченным, хоть и парадоксальным.

"Иногда в холодильниках была только вода Perrier. Это замечательно, но мне не всегда нужна именно вода Perrier", - говорит Гиффорд.

Свобода

Несмотря на большую свободу передвижения, социальные барьеры были вездесущи. Линдси Миллер, жена дипломата, которая прожила два года в Пхеньяне, признается:

"Это то, с чем я боролась все время... Как можно по-настоящему узнать, что думают люди, если нельзя их об этом спросить?"

Ей удалось завязать дружбу с владелицей бара, которая жила за границей и знала английский, но даже эта женщина делилась лишь фрагментами жизни.

Китай как "окно в мир"

Регулярные поездки в Китай - не просто для покупок, но и для ощущения свободы.

"Когда мы пересекали мост в Китай, мы с облегчением говорили: наконец-то мы свободны. Это смешно, но именно так чувствуешь после Северной Кореи", - вспоминает Томас Шефер, дважды посол Германии в КНДР.

Медицинская помощь - только за рубежом

Даже незначительное заболевание могло стать серьезной проблемой. Алистер Морган, посол Великобритании (2015-2018), рассказывает:

"Медикам в Пхеньяне не удалось правильно диагностировать болезнь у жены одного из дипломатов. В результате ее срочно перевезли в Китай, где поставили диагноз - острый аппендицит".

Wi-Fi - только для самых терпеливых

Даже на территории дипломатических комплексов интернет оставлял желать лучшего.

"Вы могли отправить письмо в Facebook, но загрузка видео с YouTube - это было что-то из разряда невозможного", - делится Миллер.

После пандемии многие посольства так и не открылись снова. Причины - как в страхе перед безопасностью, так и в политических изменениях.

"После Covid им была нужна серьезная помощь - еды, лекарств, энергии не было совсем. И они выбрали Россию, которая может это дать, без лишних вопросов", - пояснил Виктор Ча, аналитик CSIS.

Присутствие имело смысл

Хотя обстоятельства были тяжелыми, дипломаты убеждены: быть внутри страны - стратегически важно.

"Мы могли передавать сообщения, которые не факт, что передали бы их дипломаты за рубежом", - отметил Морган.

"Они (северокорейцы) видели в нашем присутствии способ легитимизации и доступ к альтернативным мнениям", - добавил Гиффорд.

Несмотря на громкие саммиты Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, отношения остались разрушенными.

"Ким пережил самое большое унижение в истории страны, когда Трамп ушел с саммита в Ханое еще до обеда. Он не повторит эту ошибку еще раз", - отмечает Морган.

Режим в КНДР - это нужно знать

Северная Корея (КНДР) - одна из самых закрытых и репрессивных стран мира, где власть более 70 лет удерживает династия Кимов. Нынешний лидер - Ким Чен Ын, внук основателя государства Ким Ир Сена. Режим базируется на идеологии чучхе, культе личности, тотальном контроле над населением и централизованной экономике.

В КНДР практически отсутствуют свобода слова, свободные СМИ, интернет и политическая оппозиция. Людей могут посадить в тюрьму - или даже казнить - за критику власти или даже за попытку бежать из страны. Миллионы жителей находятся под наблюдением государства, а жизнь иностранцев - под постоянным контролем спецслужб.

Из-за ядерных испытаний, военной агрессивности и нарушения прав человека КНДР находится под жесткими международными санкциями.

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