Яркие красавицы приспособиться к местным условиям благодаря постоянно теплой воде.

Аквариумная рыбка гупи (Poecilia reticulata), хорошо известная благодаря своей яркости и неприхотливости, уже давно освоилась в украинских водоемах. Этот тропический вид обитает в мелиорационном канале возле Бортнической станции аэрации в Киеве.

Об этом сообщила ихтиолог Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии "Телеграфу". По ее словам, стабильная популяция гупи в Украине существует с начала 1980-х годов.

Рыбки смогли приспособиться к местным условиям благодаря постоянно теплой воде и интенсивному течению в отдельных участках канала. Несмотря на высокую загрязненность водоема, гуппи не только выживают, но и активно размножаются.

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"Хотя вода и загрязнена, и вонючая, но они там живут круглый год и успешно размножаются, и их там высокая численность", - отмечает специалист.

Основная колония рыб живет в верхней части канала, где быстрое течение обеспечивает лучшую циркуляцию воды. Зато в медленных участках, где накапливаются отходы, гупи практически не встречаются из-за непригодных условий.

По словам Куцоконь, в последнее время количество гупи несколько сократилось. Причиной стало появление ротаня-головушки - хищной инвазивной рыбы, которая также поселилась в водоеме.

Справка. Гупи - это небольшие тропические рыбки, происходящие из Южной Америки, в частности из бассейнов Амазонки, Ориноко, а также рек в Венесуэле, Бразилии, Суринаме и Гвиане. В природе они обитают в пресных и слабосоленых водах, преимущественно в мелководных участках с медленным течением.

Благодаря неприхотливости, яркой окраске самцов и высокой способности к размножению гупи стали одними из самых популярных обитателей домашних аквариумов в мире.

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