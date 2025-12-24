В значительной степени это будет зависеть от решимости европейцев.

На сегодня Украина не видит подготовки США к снятию санкций с России, но ситуация может измениться. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, комментируя потенциальное мирное соглашение.

"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций", - сообщил глава государства.

По словам Зеленского, снятие санкций в значительной степени будет зависеть от решимости европейцев.

Видео дня

"Американские санкции - это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других государств мира. Это многосторонняя история о санкциях, и будет довольно странно, если кто-то будет обещать что-то за других", - считает президент.

Одна из проблем в вопросе снятия санкций - позиция самого Кремля, которую нельзя считать ни последовательной, ни предсказуемой.

"Мы пока не понимаем, насколько серьезно россияне относятся к тому или иному документу, в целом к окончанию войны. Мы видим ежедневное продолжение ударов. И у нас есть опыт многих лет до этого вторжения, когда россияне не придерживались обязательств", - добавил Зеленский.

Мирный план для Украины - последние новости

Недавно стали известны 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с Соединенными Штатами. В нем в частности содержатся гарантии безопасности для Украины и нормы по численности ВСУ в мирное время.

Отдельно обсуждается возможное членство нашей страны в Евросоюзе, а также получение ею краткосрочного привилегированного доступа к европейскому рынку. Сообщается также, что после заключения соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что Украина может пойти на территориальные уступки во время переговоров с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: