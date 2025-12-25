В Москве признали, что санкции работают: РФ отказалась от амбициозных газовых планов

Россия ставила цель довести производство сверхохлажденного топлива до 100 миллионов тонн к 2030 году.

Российская Федерация отложила планы по увеличению в три раза годового производства сжиженного газа. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак признал, что это результат действия западных санкций.

"Наша задача состояла в том, чтобы достичь 100 миллионов тонн годового производства СПГ. Очевидно, что из-за санкционных ограничений достижение этой цели будет отложено на несколько лет", - цитирует Новака издание Bloomberg.

Ранее Россия ставила цель довести производство сверхохлажденного топлива до 100 миллионов тонн к 2030 году, таким образом, планируя занять 20% доли мирового рынка. Однако западные страны, в том числе США, ввели энергетические санкции, в том числе в отношении СПГ, с целью сократить доходы Кремля, которые финансируют войну в Украине.

США внесли в "черный список" все текущие и будущие российские СПГ-проекты, за исключением проекта "Ямал СПГ" под руководством АО "Новатек", и ввели санкции в отношении флота для перевозки сверхохлажденного топлива. Однако в последнее время санкционные грузы со скидкой активно поставляются в Китай, который не признает западные ограничения.

Экспорт российского газа - последние новости

В конце августа 2025 года стало известно, что Китай подставил плечо проекту "Арктик СПГ-2", который находится под санкциями еще со времен президентства Джо Байдена. Как оказалось, это была не разовая помощь. 6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским газом из "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной.

Экспорт сжиженного природного газа из России в Китай в ноябре достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".

