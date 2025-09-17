Республиканцы разочарованы тем, что Трамп не настроен серьёзно помогать Украине.

Республиканцы в Сенате всё больше раздражаются отказом президента Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жёсткого двухпартийного закона о санкциях против России и стран, покупающих её нефть. Как пишет The Hill, это бездействие заставляет республиканцев в Сенате все больше убеждаться в том, что Трамп не настроен серьёзно помогать Украине.

"Меня тошнит от Трампа, Джей Ди (Вэнса) и их "любовной интрижки с Путиным", - заявил один из сенаторов, комментируя саммит на Аляске и недавние заявления вице-президента Вэнса в защиту подхода Путина к мирным переговорам.

Он добавил, что массированная атака России с использованием беспилотников и ракет на Украину на прошлой неделе была серьёзной провокацией и явным признаком того, что Путин не боится серьёзных последствий со стороны Вашингтона.

"Они просто проверяют, насколько мы готовы прогнуться. Меня от этого тошнит", — сказал законодатель.

Другой сенатор-республиканец отметил, что Трамп иногда высказывался жёстко в адрес России, но не "подкреплял" свои слова действиями. Он подчеркнул, что Трамп посылает мягко говоря "противоречивые сигналы" в отношении России.

Как пишет The Hill, сенаторы-республиканцы, поддерживающие выделение миллиардов долларов на дополнительную военную помощь Украине и подкрепление её санкциями против российского экспорта нефти в основном держали свой гнев и волнение по поводу действий Трампа в войне при себе. Но некоторые всё чаще высказываются публично, хотя и стараются не критиковать Трампа напрямую, рискуя подвергнуться нападкам со стороны президента в социальных сетях.

Сенатор Лиза Мурковски заявила, что состоявшийся в прошлом месяце "саммит на Аляске" между Трампом и Путиным "не пошёл на пользу Украине".

"Почему мы не обсуждали законопроект о санкциях против России в зале заседаний? Я знаю ответ на этот вопрос: президент просил времени, но мы дали ему всё лето. Мы дали ему всё лето, посмотрите, что произошло. Все думали, что саммит на Аляске что-то принесёт, но для Украины это оказалось не очень хорошо. Это было просто выступление Путина", — сказала она.

Сенатор Том Тиллис выразил недовольство отсутствием прогресса в рассмотрении законопроекта о санкциях в Конгрессе, заявив, что принятие законопроекта станет мощным сигналом для России.

"Это похоже на рычаг давления. Я просто не понимаю, почему мы оставляем этот рычаг давления на стол", — сказал он.

Трамп и санкции против России

На днях президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о готовности ввести новые санкции против Москвы, но отметил, что для этого Европа должна прекратить покупку российской нефти и газа.

При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если Европа "внесет свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца.

